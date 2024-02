Migráció: kezd megjönni Brüsszel esze

Az Európai Unió csütörtökön jóváhagyott egy szigorúbb határvédelmi megállapodást, mint ami jelenleg érvényben van. Ám a legkritikusabb most majd a tagállamok számára a végrehajtás lesz: „Arról van szó, hogy az elméletet a gyakorlatban is működőképessé tegyük” – mondta egy EU-diplomata az egyezség után. A migránsok első körben egy befogadóközpontba kerülnek, ahonnan kitoloncolják azokat, akik téves információkat adnak meg vagy egyáltalán nem hajlandók információt átadni. Ezalól mentesülnek a kiskorúak, kivéve, ha biztonsági fenyegetést jelenthetnek a társadalomra.

A liberálisoknak nem tetszik, hogy Brüsszel már nem biztos, hogy jó ötletnek tartja, bárkit beengedjenek a határon, mondván, ez nem fogja visszatartani a migránsokat és csak nehezítik az életüket.

Mindeközben Magyarország példáján is látszik, hogy igenis működnek a szigorúbb szabályok és működik a kerítés is, hiába a hatalmas migrációs nyomás. A háború sújtotta Ukrajnából érkező menekültekre nem vonatkozik majd a szabályozás.

Informácók szerint nagy volt az öröm, miután sikerült a megegyezés. Erről a paktumról már 2016 óta folyik a vita, amikor több millió menekült érte el Európa határát a migrációs válság idején.

A migráció kezelése egyre szigorúbb feltételek mellett működhet Európa különböző országaiban is. Hollandiában nagy vita volt ezzel kapcsolatban, ám végül ott is a józan ész és Geert Wilders győzedelmeskedett. Decemberben pedig Franciaország is elfogadott egy sokkal szigorúbb migránstörvényt.