Migránsszálló úszómedencével – New York polgármestere visszavonta a tervezetet

– Szívünk végtelen, de erőforrásaink nem – nyilatkozta Eric Adams, New York polgármestere a Fox News amerikai csatornának reagálva a jelenleg egyre égetőbb New York-i migránsproblémára egy konkrét eset kapcsán.

Nagy felháborodást váltott ki Felső-Manhattan negyedben, hogy egy 2007-es építésű luxusingatlant, amiben például medence is van és mintegy egy évtizede üresen áll, a tervek szerint migránsok átmeneti szállásává kívántak átalakítani. Ahogy arról korábban beszámoltunk, ezek a szállások a bűnözés és az erőszakos atrocitások központjai az utóbbi időben. A harlemi lakosság is ellenezte az épület ilyen célú felhasználását. Adams korábban már jelezte New York állam törvényhozásában is, hogy a migránshullám, ami jelenleg New Yorkot egyre erősebben sújtja, anyagi és egyéb terheket ró a városra – tudósított még február elején a Fox News.