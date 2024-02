Reformtervet kér Kijevtől Brüsszel

Viszont ez nyilván olyan reformokat is igényel, amelyek sokszor költségigényesek, ezért kell többletforrást biztosítanunk számukra. Előttük is ugyanazok az elvárások állnak fenn. A finanszírozáshoz egy egyéves lebontású tervet kell beadniuk az Európai Bizottságnak. Ezzel a programmal ennek a pénzügyi időszaknak a végére, 2027-re egy olyan helyzetet tudunk létrehozni, hogy a Nyugat-Balkán országainak – a kohéziós és strukturális alapokból kedvezményezett tagállamok – támogatás intenzitási szintjének kilencven százalékát megadnánk. Így jelentős gyorsulást érnénk el a reformokban és az integrációban egyszerre. Erre példa az Egyetemes Európai Fizetési Térség (SEPA), aminek az a lényege, hogy a tagállamok polgárai, vállalatai, ha az unión belül kezdeményeznek pénzügyi átutalásokat, akkor pontosan ugyanakkora költséggel tehetik ezt meg, mint ha belföldön, a saját tagállamukban csinálnák ezt. Ez jelentősen levitte Európában is a pénzügyi tranzakciók költségét. Ha a Nyugat-Balkánon ugyanezt el tudnánk érni, akkor jelentősen javulna a beruházási környezet, hiszen jelenleg ez még jelentős költséget jelent a vállalkozások számára. De ugyanígy jelentősek a Nyugat-Balkán számára azok az utalások is, amelyeket az Európai Unióban dolgozó nyugat-balkáni polgárok kezdeményeznek minden hónapban. Ott is egy jelentős megtakarítást lehetne azonnal kézzelfoghatóan elérni. Ezen dolgozunk most, és remélem, hogy ez lesz az első olyan terület, ahol már kitapinthatóan is be tudnak kapcsolódni az uniós piacba a nyugat-balkáni országok.

Összegezve, nincs elfelejtve a Nyugat-Balkán, annak ellenére, hogy valamivel kevesebb figyelmet kap. Komoly előrehaladásban vannak és sokáig várattuk őket. Éppen itt az ideje, hogy behozzuk a lemaradásunkat és ezt a polgárok és a vállalatok is érezzék a bőrükön.

– Az ön portfóliójához tartozó költségvetés több ízben bővült, a migráció és határmenedzsment kétmilliárd, a szomszédság és világcsomag 7,6 milliárd eurós összeggel. Mi a célja a bizottságnak ezekkel az összegekkel, és miben tér el a migráció és határmenedzsment kifejezés mondjuk a migráció megállításától?

– Ezek alapvetően szemantikai viták, nem új keletűek. Én ezt azzal próbáltam feloldani a mandátumom kezdete óta, hogy ezt valós tartalommal töltsük meg.

Az előző bizottság számára nem volt lényeges a határok megvédése. Épp ezért nem is foglalkoztak vele. Én abból indultam ki, hogy az európai határok védelme az nem áll meg Európa határainál. Akkor fogjuk tudni a saját határainkat megvédeni, és magunk eldönteni, hogy kik léphetnek be az Európai Unió területére, ha a déli szomszédságunk és a Nyugat-Balkán is képes erre.

Ebben őket ezért segítjük. Ez jelentős szemléletbeli változás volt. Egyértelmű, hogy a tagállamok is ezt az álláspontot követik, ezért adnak többletforrásokat, hogy erősítsük meg a harmadik országokat a határvédekezésben. Az is egyértelmű, hogy nem a csempészek azok, akik eldöntik, hogy kik lépnek be az Európai Unió területére, illetve jó lenne, ha nem ők lennének. Az is egyértelmű, hogy együtt kell működni a szomszédságunkkal, akár a Balkán, akár a déliek esetében, abban, hogy ezeket a mára már rendkívül szervezett csempész hálózatokat fölszámoljuk. Ehhez is kapunk többletforrásokat. Ugyanakkor a valóság az, hogy a déli szomszédság országai jelentős gazdasági kihívásokkal kell, hogy szembenézzenek. Ha csak Egyiptomra tekintünk, amely ország már az én mandátumom alatt a harmadik vagy a negyedik válságát kell átvészelje, mivel közvetlenül érinti mind a gázai válság, mind pedig a Vörös-tengeren kibontakozó válság. A válságok közepette egy jelentős migrációs hátterű tömeget is ellát a saját területén.

Ebből következik, hogy ha Európa komolyan gondolja a saját biztonságát, akkor komolyan kell, hogy gondolja a szomszédságának a biztonságát. És ez azt jelenti, hogy itt Európának be kell segítenie a védekezésben, és be kell segítenie a gazdaságépítésben is.

Ezek az újfajta partnerségek ezért rendkívül fontosak, amiket Marokkóval és Tunéziával már kialakítottunk, remélem, hogy hamarosan sor kerülhet egy hasonló partnerségre Egyiptommal is. Talán csak hetek választanak el egy nagyobb bejelentéstől. Ennek az újfajta szemléletnek, amit próbáltam meghonosítani, most látjuk a megerősítését az uniós vezetők részéről, hiszen többletforrást adtak ehhez. Ezt célozzák azok a források, amik a migrációra és annak külső dimenzióira szólnak. A szemantikai vitán túl tehát szerintem abból érdemes kiindulni, hogy mire kapjuk ezeket a forrásokat.

Ha az öt évvel ezelőtti vitákat nézem, akkor azt tudom mondani, hogy az akkori Európai Bizottság fogalomrendszere már a múlté.

Sokkal inkább közeledünk azoknak a tagállamoknak az álláspontjához, akik elsősorban a határvédelemre helyezték akkor a hangsúlyt.

– A migráció külső dimenzióit említve nem kerülhetjük meg Törökországot sem. Készült volna egy EU–Törökország terv is, az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) közösen, de ez egyelőre elmaradt. Miben rejlik Törökország kiemelt szerepe Európa számára?

– Törökország számára ugyanúgy többletforrást biztosítottak a vezetők. Én nagyon remélem, hogy azért nem került sor eddig erre a vitára – annak ellenére, hogy mi ezt már tavaly novemberben javasoltuk –, mert hogy várták, hogy ez a forrás megjelenjen.