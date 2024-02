Továbbra is nagy a nyugati nyomásgyakorlás Szerbián, hogy vezessen be szankciókat Oroszország ellen. Erről beszélt az elmúlt időszakban többször is az ország köztársasági elnöke. Legutóbb a Szerbiai Rádió és Televíziónak adott kedd esti interjújában.

Alekszandar Vucsics. Fotó: Jonas Roosens

Belgrád egyelőre nem hajlandó szankciókat foganatosítani az oroszok ellen. Mint ahogyan a Magyar Nemzet korábban már megírta, Alekszandar Vucsics abban viszont biztos, hogy a nyomásgyakorlás folytatódik majd a szankciók kérdésében.