Szijjártó Péter a terrorellenes küzdelem fokozására szólított fel

Kitért arra, hogy a Közel-Keleten most az izraeli túszok kiszabadítása a legfontosabb feladat, ezért megállapodtak az ENSZ főtitkárával, hogy minden létező támogatást meg kell adni Katarnak, hiszen sikeresek voltak a közvetítési kísérletei, és az arab országnak köszönhető az is, hogy három magyar túsz kiszabadulhatott. Tehát itt a „remény neve Katar” – mondta. Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy az elmúlt hónapokban megdöbbentő mértékben terjedt el a modern kori antiszemitizmus Európa nyugati felében és az Egyesült Államokban, tucatszám tartottak, tartanak erőszakos, Izrael-ellenes tüntetéseket, zsidó közösségeket, zsidó közösséghez tartozó embereket zaklatnak, aminek megálljt kell parancsolni.

Magyarország a legbiztonságosabb hely a zsidó közösségnek, zéró tolerancia van érvényben az antiszemitizmussal szemben, és nem engedélyeznek terrorszervezetek melletti tüntetéseket

– hangsúlyozta.

Úgy vélekedett, hogy a modern kori antiszemitizmus Nyugat-Európában az illegális migrációs hullámok egyik következménye, hiszen párhuzamos társadalmak alakultak ki, és az agresszív bevándorlók magukkal hozzák az antiszemitizmust.

A liberális fősodor elárulta Európát

Szijjártó Péter találkozói alapján közölte, a republikánusok teljes körű információkkal rendelkeznek arról, mi történik Európában, illetve Magyarországon, és nagy szimpátiával figyelik Orbán Viktor és kormányának tevékenységét.

Szurkolnak abban a küzdelemben, amelyet a nemzeti érdekek érvényesítéséért, a keresztény-konzervatív értékek, a családok megvédéséért, az illegális migrációval szemben, a családok védelmében folytat.

Az Európa előtt álló három fő kihívás – a gazdasági versenyképesség megvédése, az illegális migráció és az ukrajnai háború – tekintetében Brüsszel kudarcot vallott – hangoztatta a külügyminiszter. Hozzáfűzte, a kudarc oka, hogy a liberális mainstream eluralta az európai politikai színteret, gyakorlatilag nem lehet értelmes vitát lebonyolítani, mert az észérvek ütköztetése helyett az ideológia jön elő; ha valaki észérvek alapján próbál érvelni az ukrajnai háború befejezéséért, azonnal Putyin barátjának, az oroszok kémjének vagy a Kreml propagandistájának állítják be.

Magyarország azért tudott sikeres lenni az elmúlt időszakban, mert őszinte és világos politikai stratégiát folytat, és ezt a politikai stabilitás miatt teheti meg, mivel az emberek a kormány által képviselt politikai stratégiát támogatják

– jelentette ki Szijjártó Péter.

Azt mondta: ma Magyarországon az ellenzéknek nem magyar, hanem amerikai vezére van; az Egyesült Államok budapesti nagykövete vezeti a magyarországi ellenzéket, ami furcsa helyzet és egy ország belpolitikájába történő beavatkozás minősített esete.