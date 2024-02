„Ukrajnának elszámolási kötelezettség nélkül szolgáltatnak pénzeszközöket”

Az sem véletlen, hogy a jelentés megvitatása és megszavazása nem ugyanazon plenáris ülés keretein belül következett be. Így gyakorlatilag kétszer tudták elmondani ugyanazokat a már jól ismert, begyakorolt féligazságokat.

Ennek az okait hosszasan lehetne fejtegetni, de alapvetően az EP baloldala szemében a legnagyobb probléma talán az, hogy az országot immáron egy évtizede a jobboldali, konzervatív erők irányítják és az államvezetés – Magyarországhoz hasonlóan – a saját állampolgárai érdekeit helyezi előtérbe.

– Milyen üzenetet küld ez a kioktató hangnem akkor, amikor Szerbiában alacsony az EU-integráció támogatottsága?

– Amint azt a felméréseket elemezve láthatjuk, a szerbiai lakosság körében egyre kisebb az Európai Unióhoz való csatlakozási kedv. Azonban azt gondolom, hogy ennek csak az egyik oka az Európai Parlament részéről hallható kioktató hangnem.

Emellett az Európai Unió ukrajnai háborúban tanúsított magatartása is hozzájárul ahhoz, hogy az embereknek elmenjen a kedve az EU-tól. Egyértelmű, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozása gyorsítópályára került, emellett Ukrajnának gyakorlatilag elszámolási kötelezettség nélkül szolgáltatnak pénzeszközöket.

Eközben az EP Szerbia és a Nyugat-Balkán többi országának anyagi támogatásával kapcsolatos jelentésének tervezetébe olyan javaslatok kerültek, amelyek a Magyarország ellenében is alkalmazott kondicionalitási szabályokhoz hasonló feltételeket látnak elő, és amelyekkel akár az országnak járó uniós források kifizetését is fel lehet függeszteni. Ezt nem kell és nem is lehet szépíteni, egyértelműen kettős mérce alkalmazásáról van szó.

– Az uniós választásokat követő új összetételű EP helyreállíthatja-e a bizalmat?

– Reményeim szerint a júniusi európai parlamenti választásokon bekövetkezik egy jobboldali fordulat. Az előrejelzések is arról tanúskodnak, hogy az embereknek elegük van a baloldal szereptévesztéséből.