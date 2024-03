Bonyodalmak és konfliktusok a ramadán körül Olaszországban

Anna Cisint Monfalcone polgármestere betiltotta a muzulmán közösség számára, hogy a Piazza Repubblicán az önkormányzat székháza előtt imádkozzanak a ramadán időszakában. A muzulmánok eredeti terve az volt, hogy minden este összegyűlnek a város főterén. A rendőrkapitányság két másik helyszínt jelölt ki a szabadtéri imádság megtartására a kikötő közelében, a Római Fürdő melletti parkolóban, valamint egy zöldövezetben.

A muzulmánok azonban nem fogadták el a hatóságok által kijelölt helyszínt, és bejelentették, hogy az önkormányzat épülete előtt kívánnak demonstrálni.

Mivel igen kényes kérdésről van szó, Gorizia rendőrkapitánysága és a belügyminisztérium is fokozott figyelemmel kíséri a kikötővárosban kialakult feszültségeket.

Egyrészt a szabad megmozduláshoz való jog, másrészt pedig a szabd mozgáshoz való jog kérdése merül fel, melyek ütközhetnek egymással, mivel egy 30 napon keresztül tartó időszakról van szó.

Nem engedélyezett semmifajta szabadtéri közös ima Monfalcone főterén, a helyi vezetés döntése elleni tiltakozásnak bizonyos feltételek mellett helyet engednek

– válaszolta Luigi Di Ruscio, Gorizia rendőrkapitánya annak a két muzulmán szervezetnek, akik április 8-áig minden este a Monfalcone főterén kívánnák megtartani az esti imádságot.

A muzulmán közösség imámja úgy nyilatkozott, hogy nem is annyira az imádkozás a lényeg, hanem hogy tiltakozzanak a két mecset bezáratása ellen.

A közösség vezetője Bou Konate szerint a városvezetés célja, hogy megtagadja a közös imádsághoz való jogot. A muzulmán közösség tagjai válaszul úgy nyilatkoztak a helyi lapoknak, hogy ők ott imádkoznak, ahol akarnak.

A polgármester sajtótájékoztató keretében kívánta tisztázni az elmérgesedett helyzetet, mivel úgy véli a baloldal téves információkkal próbálja megvezetni a muzulmán közösséget. Elmondta, hogy nem az imádság betiltásáról van szó. Olaszországban bárki szabadon imádkozhat otthonában, vagy a hatóságok által erre kijelölt helyen. Ez az olasz jogszabály minden Itáliában élő személyre vonatkozik, akkor is, ha külföldi. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy politikai okok húzódnak meg a kérdés mögött, nem pedig valós vallási igények. Ha nem így lenne, akkor problémák nélkül elfogadták volna a közbiztonság szempontjait is figyelembe vevő határozatot az alternatív helyszínek kijelöléséről.

A polgármester úgy nyilatkozott elég a követelőzésekből. A város vezetősége a múltban támogatta az idegeneket, segítette a beilleszkedésüket, cserében azonban súlyos fenyegetéseket kapott a polgármester.

A megfélemlítő üzenetek miatt a közelmúltban a hatóságok Anna Cisint testi épségét védő álandó felügyelet mellett döntöttek.

