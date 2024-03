Elképesztő erőszakhullám érte el Olaszországot + videó

Pisában és Firenzében is Izrael ellen tüntettek, továbbá a rendőrségi sorfalat is megpróbálták áttörni, mire a hatóságok gumibotokat használva reagáltak. A milánói gimnázium tanulói továbbá azt követelték, hogy a kormány szakítson meg mindenfajta együttműködést az izraeli oktatási intézményekkel. Nem egyedi esetről van szó egyébként, a Catanzaro–Cosenza focimeccs után a drukkerek is nekimentek a rendőröknek, az összecsapások során 15 rendőr sérült meg – írták az olasz lapok.

Borítókép: Palesztinokat támogató tüntetők Rómában 2023. november 4-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani)