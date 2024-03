Fontos vendég is feltűnt a Trump–Orbán-találkozón

Több fotót is megosztottak Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról, a tárgyalásról és az azt követő programról is. A miniszterelnök Facebook-oldalán is található több kép, az egyik posztban az látható, hogy Orbán Viktor és delegációja egy asztalnál tárgyal Donald Trumppal és csapatával a floridai Mar-a-Lagóban.

A magyar oldalról felismerhető Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter, Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója, Takács Szabolcs washingtoni magyar nagykövet és Orbán Viktor miniszterelnök, ahogy Donald Trumppal és csapatával egyeztet, de az asztal túloldaláról a volt amerikai elnökön kívül nehezen lehet egyértelmű beazonosítani a tárgyaló feleket, írja a Világgazdaság.