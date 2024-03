Oroszország senkinek nem tanácsolja, hogy tesztelje felkészültségét a megfelelő és kemény válaszlépésekre – jelentette ki Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes, kommentálva Emmanuel Macron francia elnök háborús kijelentéseit. Mint ismert, a francia elnök az utóbbi hetekben többször kijelentette, hogy nem zárja ki szárazföldi csapatok Ukrajnába küldését, hogy az oroszok ellen harcoljanak.

Európa azonban ezzel egy világháború sodródna bele, amelyért egyedül Emmanuel Macron elnök lenne a felelős.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, már a francia vezérkari főnök is beszállt a háborús üzengetésbe, tovább szítva ezzel az egyébként is feszült helyzetet az orosz–ukrán háború kapcsán. Vlagyimir Putyin orosz elnöknek meg kell értenie, hogy az Ukrajnának nyújtott nyugati támogatás a szárazföldi csapatokra is kiterjedhet – mondta Thierry Burkhard tábornok.

Putyin arra az elképzelésre építette hadműveletét, hogy a Nyugat soha nem fog bevonulni Ukrajnába, hanem egyszerűen csak fegyvereket szállít. Meg kell mutatnunk neki, hogy ezzel a logikával nem fog tudni végigmenni, mert ez az elképzelés nem helyes.

Lapunk arról is beszámolt, hogy Franciaország jelenlegi vezetése semmibe veszi az egyszerű franciák halálát és a tábornokok aggodalmait. Az orosz Külső Hírszerző Szolgálathoz, az SZVR-hez eljutott adatok szerint már készül az Ukrajnába küldendő kontingens. A kezdeti szakaszban a létszáma körülbelül kétezer fő lesz – mondta Szergej Nariskin a TASZSZ hírügynökség által ismertetett állásfoglalásában. Az SZVR igazgatója szerint a francia hadsereg attól tart, hogy egy ilyen jelentős alegységet nem lehet észrevétlenül átdobni Ukrajnába, és ott állomásoztatni.

Ilyen módon ez az alakulat az orosz fegyveres erők támadásainak kiemelt legitim célpontjává válik. Ez azt jelenti, hogy olyan sors vár rá, mint minden franciára, aki valaha is karddal a kezében érkezett az orosz világ területére

– hangoztatta Nariskin.