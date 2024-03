Ismét beadta a derekát a katalán szeparatistáknak a szocialista spanyol kormány

A spanyol parlament igazságügyi bizottsága elfogadta a függetlenségpártiak által követelt amnesztiatörvény kibővített tervezetét, amiről jövő héten szavaznak a kongresszusban.

🔴📺 Es el momento en el que la comisión de Justicia del Congreso da vía libre al nuevo texto de la Ley de Amnistía que debe ser convalidado en las cortes.#EnJakeETB

➡️https://t.co/OY83zEh0fK@Xlapitz pic.twitter.com/1azj5nOKYu — En Jake (@enjakeETB) March 8, 2024

A sokak szerint alkotmányellenes és jogállamiságot is sértő törvényt a katalán függetlenségpárti erők harcolták ki Pedro Sánchez miniszterelnöktől, aki kénytelen volt engedni a zsarolásnak, ugyanis nélkülük nem tudott volna kormányt alakítani. A kegyelmi intézkedésért cserébe a katalánok igennel szavaztak Sánchez tavaly novemberi beiktatására, ugyanakkor később már elégedetlenek voltak azokkal a feltételekkel, amelyekben eredetileg megegyeztek.

A törvényről január végén tartották meg az első parlamenti szavazást, melyen maguk a katalánok blokkolták annak végső elfogadását, ugyanis még több engedményt akartak kicsikarni Sánchezből. A spanyol kormányfőnek pedig nem volt más választása, mint újra meghajolni az egyre erőszakosabban követelőző szövetségesei előtt, ugyanis nélkülük nem tud törvényeket hozni a jelenlegi ciklusban.

A megújított amnesztiatörvény még több szeparatistának kedvez, ugyanis a korábbi megállapodással ellentétben ez már nem 2012-ig, hanem 2011 novemberéig visszamenőleg menti fel a felelősség alól az érintetteket.

Az EFE hírügynökség szerint ez azt jelenti, hogy további kétszáz fő ússza meg a büntetést. Ráadásul az újabb zsarolással be tudták biztosítani a 2017 óta Brüsszelben bujkáló volt katalán elnök, Carles Puigdemont hazatérését is. A Katalónia függetlenségét alkotmányellenesen kikiáltó politikust az egyik spanyol bíró terrorcselekmény elkövetése miatt kezdte el vizsgálni a közelmúltban, így az amnesztiatörvény eredeti verziója szerint nem mentesülhetett volna minden felelősségre vonás alól.

Az új törvénybe azonban már beemelték a nem súlyos terrorcselemények elkövetőit is, így Puigdemont-nak most már nem kell tartania attól, hogy hazatérése után bíróság elé állítják. Emellett részesülni fognak a kegyelmi intézkedésből azok a szeparatisták is, akik a függetlenségi mozgalom nevében pénzt sikkasztottak el a spanyol államtól, de ebből ők személyesen nem gazdagodtak meg. Az új amnesztiatörvény az európai és nemzetközi jog előírásait részesíti előnyben, szemben a spanyol büntető törvénykönyvvel.

El líder de Junts, Carles Puigdemont, podría volver en julio a España y ser candidato a las elecciones Europeas, si se aprueba definitivamente la Ley de Amnistía, en el Congreso de los Diputados, traslas modificaciones introducidas este jueves yhttps://t.co/5fCPeyiwAr pic.twitter.com/L1AJKTXfT2 — Cantabria Press (@cantabria_press) March 8, 2024

Félix Bolaños elnökségi miniszter közölte, hogy újabb kulcsfontosságú lépést tettek a „katalóniai megbékélés” felé, ami mellett a baloldali kormánykoalíció elkötelezte magát. Emellett az amnesztiatörvény kiegészítése lehetővé teszi számukra azt is, hogy stabilizálják a törvényhozást. Bolaños úgy fogalmazott: az amnesztiatörvény „nemzetközi szinten referencia lesz” és „nyomot hagy majd a történelemben” azzal, hogy lezár egy konfliktusos szakaszt Katalónia és Spanyolország közös történetében.

BOLAÑOS DEBE RECIBIR TRATAMIENTO

Formalmente, su lenguaje corporal es un poema: se ahoga! Se ahoga en aguas inciertas, profundas… por eso intenta nadar a braza mientras habla, para no hundirse en su propia mentira.



En cuanto al contenido, destaca ese: “ley de Amnistía que se… pic.twitter.com/Eq07uDfaGG — Fernando FG-R 🇪🇸🖤🗝 (@FernandoFGR1) March 8, 2024

Carles Puigdemont pártja, a Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) szóvivője, Miriam Nogueras szerint az amnesztiatörvény most már tényleg átfogó, mindenkire kiterjed, és intézkedéseit a parlamenti jóváhagyás után azonnal alkalmazni fogják.

🔴⚠️🔴 ALERTA 🔴⚠️🔴

La vocera mayor del partido de los golpistas separatistas Junts, Miriam Nogueras, afirma que con la ley de amnistía los jueces españoles podrán ser acusados de prevaricación.



‼️ Fuera de las instituciones e ilegalización de todos los partidos separatistas.… pic.twitter.com/YyZ9aR0u7m — SARA GONZÁLEZ 🇪🇸🇪🇺 (@SaraHispania) March 7, 2024

A katalán elnök, Pere Aragonès sajtótájékoztatóján szintén kifejezte örömét az újraszövegezett amnesztiatörvény mellett, majd közölte, hogy ezzel a spanyol állam elismeri azt az elnyomást, amit a függetlenségi mozgalom résztvevőire gyakorolt éveken keresztül, törvénytelenül.

Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, sobre la ley de amnistía: "La represión del Estado ha sido ilegítima y por lo tanto esta corrección nos da la razón"



▶#Canal24horas: https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/4OFGzqfHOu — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 7, 2024

A konzervatív Néppárt (PP) vezetője, Alberto Núnez Feijóo keményen fogalmazott az újabb célba ért zsarolás kapcsán. Szerinte azzal, hogy a szocialisták jóváhagyták a törvény új verzióját, nagyon súlyos bűncselekmények maradnak büntetlenül Spanyolországban. A pártvezér a szocialista pártot sújtó, nemrég kirobbant korrupciós botrányra utalva kijelentette: mindkét téma kéz a kézben jár annyi különbséggel, hogy „az egyikben a közpénzt, a másikban pedig a jogokat lopták el”.

El líder de la oposición en Cataluña tiene un mensaje para los catalanes: pic.twitter.com/wqQRwOg9Gs — G.P. de VOX en Cataluña (@VOX_Cataluna) March 7, 2024

A Vox elnökhelyettese, Ignacio Garriga szerint azzal, hogy a szocialisták engedtek a katalán zsarolásnak, ismét hazaárulást követtek el. A törvény pedig nem a békés együttélést, hanem az erőszakot táplálja, nem beszélve arról, hogy törvényessé teszi a közpénzek elsikkasztását politikai célból. Garriga tüntetésre szólította fel a civil társadalmat a „puccs megállítására”.

