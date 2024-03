Menekülni a pokolból – európai aggyal felfoghatatlan képsorok Ukrajnából + videó

„Dicsőséges” képsorokat láthat az, aki ellátogat az Ukrán Állami Határőrszolgálat honlapjára vagy közösségi oldalaira. A közép-európai agynak felfoghatatlan pokoli képekkel találkozhatunk, mégpedig olyan fotókkal és videókkal, amelyeken a hatóságok azzal hencegnek, hogy hány katonai mozgósítás elől menekülő férfit fogtak el a határon.

Ezekből mindennap közzétesznek több tucat felvételt, amelyeken azt láthatjuk, ahogy fegyveresek gyűrűjében állnak azok a szerencsétlen fiatalok, akik nem hajlandóak meghalni az orosz–ukrán háborúban.

Kelet-Berlin szele

A menekülések száma hatalmas méreteket öltött, és, akárcsak a mozgósítás, már ez is mindennapos téma az ukrán családoknál. Mondhatjuk azt is nyugodtan, hogy olyan a hangulat Ukrajnában, mint Kelet-Berlinben ötven évvel ezelőtt, amikor az emberek menekülésre adták a fejüket, hogy hátrahagyják a nyomasztó rendszert.

Ehhez pedig minden lehetséges módot kitalálnak: autó csomagterében, vonat plafonjában, tehervagonokban bújnak el, mások hegygerinceket másznak meg vagy gumicsónakkal evezik át a Tiszát. Bár az Ukrajnát Romániától és Magyarországtól elválasztó határfolyó ukrán oldalát szögesdrót védi a menekülni vágyóktól, még így is sokan próbálkoznak azt átúszva kijutni az országból. Egyeseknek sikerül, másokat elkapnak a határőrök, a szerencsétlenebbek pedig vízbe fulladnak. Legutóbb múlt héten fulladt a Tiszába egy Romániába menekülő 22 éves ivano-frankivszki fiatalember, akinek a holttestét Kárpátalján, Aknaszlatina közelében emelték ki a folyóból. Egy hét leforgása alatt ez volt a második ilyen eset. Egyébként a hivatalos közlemények szerint eddig huszonegyen lelték ily módon halálukat.

Helyi pletykák szerint a hatóságokkal együttműködő embercsempészek hihetetlen vagyonokra tesznek szert. Ilyen jó befektetés, ráadásul ekkora méretekben, soha nem volt még. Az egykori nagy tételben dolgozó cigarettacsempészeknek ugyanis nem kell befektetniük az áruba, mert az maga az ember. Az esetleges lebukás pedig anyagilag nem terheli meg őket úgy, mint egy lefoglalt cigiszállítmány.

A kényszersorozás felerősödésével, az ukrán hadiparcellákról érkező videók elterjedésével, és az új mozgósítási jogszabály első olvasatban történő elfogadásával, az embercsempészek tarifái is duplájára nőttek.

Ha eddig két-háromezer dollárba vagy euróba került valakit az EU-ba juttatni, akkor – a helyi fórumok tanulsága szerint – ez ma eléri 10-12 ezret is. Megnőtt a kereslet, megnőtt az étvágy is, sok helyre kell ugyanis osztani a pénzt. Ha pedig az üzletben benne vannak a hatóságok, akkor kevesebb a lebukás kockázata is.