Szakértő a Trump–Orbán-találkozóról: Szúrja a mélyállami szereplők szemét

„A magyar miniszterelnökre mindenki odafigyel. Nemcsak azok, akik szimpatizálnak vele, hanem a politikai ellenfelei is. Őszinte politikus, amit mond, annak mindig súlya van: emiatt különös érdeklődéssel figyelik az egész világon. Sokkal nagyobb politikai súlya lett Magyarországnak, mint amit az ország mérete indokolna, köszönhetően a magyar miniszterelnök politikájának. Ezt jól demonstrálja a mostani találkozó is. A jobboldal – szerte az egész világon – egyfajta sikerreceptet vár a magyar miniszterelnöktől” – mondta a Magyar Nemzetnek Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Eötvös József Kutatóközpont John Lukacs Intézetének tudományos segédmunkatársa.

Orbán Viktor és Donald Trump Washingtonban, 2019-ben Fotó: Reuters

Mint korábban beszámoltunk róla: Orbán Viktor március 7-én, csütörtökön Washingtonba utazott. A magyar miniszterelnök először Kevin Robertsszel, a legnagyobb amerikai konzervatív kutatóintézet, a Heritage Alapítvány elnökével folytat panelbeszélgetést. Március 8-án, pénteken a magyar miniszterelnök Donald Trump korábbi amerikai elnökkel tárgyal Floridában. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, hogy Orbán Viktor és Donald Trump találkozójának a két legfontosabb napirendi pontja,

hogy hogyan lehet újra békét teremteni Európában,

és hogyan lehet majd visszatérni a magyar–amerikai kétoldalú kapcsolatokban arra a magasságra, ahol ezek a kétoldalú kapcsolatok Trump első elnöki ciklusa alatt voltak.

Trump és Orbán között működik a kémia

A szakértő szerint Orbán és Trump között „működik a kémia, sok mindenben azonos az álláspontjuk”. A kutató egyetértett a Washington Times hasábjain megjelent állítással, miszerint a két erős vezető találkozása szimbolikus jelentőséggel is bírhat, ugyanis a kettejük vezetői szövetsége a világ színpadán képes lenne megállítani a woke-ideológia előretörését. Fekete Rajmund szerint

Európa szempontjából azonban a legfontosabb, hogy Donald Trump az az elnök, aki békét tud teremteni a kontinensen.

A magyar–amerikai kapcsolatokról szólva kifejtette: ma az USA-val gazdasági és védelmi területen jól állunk, politikai kapcsolataink azonban az Obama-éra szintjére süllyedtek vissza.

Látjuk azt a fajta nyomásgyakorlást, amely az amerikai nagykövet részéről érkezik. Láthattuk az Action for Democracy beavatkozási kísérletét a magyar választásokba

– magyarázta. Hozzátette: Donald Trump elnöksége alatt az amerikai vezetés felhagyott a politikai nyomásgyakorlással, a demokráciaexporttal, amely a korábbi korszakokat jellemezte. Az amerikai–magyar kapcsolatok pedig soha nem látott szintre erősödtek. Fekete Rajmund szerint ennek kiemelkedő eseménye az volt, amikor Donald Trump Orbán Viktort fogadta a Fehér Házban, Washingtonban.

A béke árt a mélyállami szereplőknek?

A találkozó hírének kiszivárgása után a globalisták azonnal megkezdték a két vezető ostorozását. Az MSNBC csatorna például azt közölte, hogy Trump az Egyesült Államokban ugyanolyan antidemokratikus uralmat vezethet be, mint amilyent Orbán Viktor Magyarországon. Az igazgató ezzel kapcsolatban elmondta: az elmúlt 14 évben a magyar kormány ellen olyan lejárató kampány zajlott a magát függetlennek, illetve objektívnek nevező baloldali sajtóban, amely sok esetben köszönőviszonyban sem volt a valósággal. Mint fogalmazott,

szúrja a mélyállami szereplők szemét Orbán Viktor nemzeti politikája.

A kutató szerint ugyanez a politika jellemző Donald Trumpra is, aki kampányszövegében is Amerika újra naggyá tevését hirdeti (Make Amerika Great Again). Hozzátette: a volt amerikai elnök olyan lépéseket is meglépett, amely nem kedvez a mélyállami szereplőknek. Példaként említette, hogy

Donald Trump elnöksége alatt az USA nem indított háborút.

A Kommunizmuskutató Intézet igazgatója szerint nem véletlen, hogy a szuperkeddet követő időszakban találkozik a két vezető: Donald Trump könnyedén megnyerte az előválasztást, republikánus kihívója már nincs, tehát gyakorlatilag az amerikai választásokra való ráfordulás előtt találkozik a magyar miniszterelnökkel.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Donald Trump (b) találkozója a korábbi amerikai elnök New Jersey állambeli bedminsteri birtokán 2022. augusztus 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)