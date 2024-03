Új szelek fújnak Portugáliában

A Luís Montenegro vezette Demokrata Szövetség szerezte meg a legtöbb szavazatot a hétvégén az előre hozott választásokon Portugáliában. Abszolút többséget nem tudott szeretni, mert egy elképesztően kiélezett végeredmény született, hatalmas meglepetéssel, A választások eredményét Jorge González-Gallarza, az Alapjogokért Központ vendégkutatója elemezte a Magyar Nemzetnek.

António Costa portugál elnök voksol egy lisszaboni szavazóhelyiségben

Fotó: Carlos M. Almeida

− Milyen tényezőknek tulajdonítja a jobboldal felemelkedését Portugáliában?

− Ha megkíséreljük racionalizálni a jobbközép Demokrata Szövetség és Chega együttes növekedését, akkor látni kell, hogy kulcsfontosságú a rendszerszintű korrupció és a hatalmon lévő szocialisták kormányával szembeni elégedetlenség. A Szocialista Párt vagy egyedül, vagy pedig koalícióban 2015 óta irányította Portugáliát. A Covid-járványt leszámítva valamivel szociálliberálisabb vonalon kormányzott, mint mondjuk spanyol kormányfő, Pedro Sánchez. Ami mégis a Szocialista Párt bukásához vezetett, az a portugálok többségének meggyőződése, miszerint a párt a külföldi befektetőktől a világjárvány után csúszópénzeket fogadott el, így lendítve fel az országot. A miniszterelnök Costáról és néhány fő segítőjéről a portugálok úgy gondolták, hogy a több millió eurós befektetések bevételéből maguknak is kicsíptek egy jó darabot, és a jobboldaliak ezt nem bírták már. Ez magyarázza a korábbi választásokhoz képest magasabb részvételt is.

André Ventura, a Chega párt elnöke az előre hozott parlamenti választás napján. Fotó: Miguel A. Lopes

− Bár a Demokrata Szövetség győzött az előre hozott választásokon, a különbség feltűnően csekély volt. Az eredményt figyelembe véve milyen kilátásai vannak a Demokrata Szövetségnek a kormányalakításban?

− A legnagyobb esélye annak van, hogy a Demokrata Szövetség a vezető szerepet tölti be az új kormányban, ám nem egyedül. Míg a Demokrata Szövetség előnye a Szocialista Párttal szemben valóban alacsonyabb volt, mint sok közvélemény-kutatás várta, vannak így is olyan utak, amelyek egy olyan kormány irányát mutathatják, amely biztosítaná a nagykoalíció létrejöttét, mint ahogy ez történt Németországban. Ez fokozná a Chega felemelkedését is. A kérdés az, hogy Montenegro Demokrata Szövetsége követi-e ezt az utat.

Luís Montenegro, a Demokrata Szövetség pártkoalíció vezetője

Fotó: José Coelho

− Milyen lehetséges forgatókönyvek bontakozhatnak ki?

− A legnyilvánvalóbb a Demokrata Szövetség és a Chega koalíciója lehet, amely 127 képviselővel átlépné az abszolút többségi küszöböt. Bár Montenegro néhány fórumon megígérte, hogy soha nem lép koalícióra Chega populista radikálisaival, ám ez az egyetlen út, amivel Portugáliát ki lehet venni a szocialisták kezéből – ez az egyetlen út a kormányalakításhoz valójában, hiszen a másik lehetőség egy megismételt választás lenne. Egyelőre nem látni, hogy a Chega mekkora befolyással bírna az új kormányban. A legkevésbé valószínű forgatókönyv a koalíciós tárgyalások kudarca, ami egy újabb előre hozott választáshoz vezetne.

− Mennyire meglepetés a Chega párt eredménye?

− A Chega várhatóan az ország harmadik legnagyobb pártja lesz. Kevés közvélemény-kutatás jósolta meg jól, hogy ennyire népszerűek lesznek. A szavazatok közel 20 százalékát szerezték meg, és megnégyszerezték képviselőik számát. Bizonyos értelemben a Chega felemelkedése meglepő, mert Portugália – más válság sújtotta mediterrán országokkal együtt – régóta immúnis volt a tömeges euroszkepticizmussal szemben. Portugália uniós támogatásokra támaszkodik, és lakossága túlnyomórészt pozitívan ítéli meg az európai projektet, de a Chega meg tudta szólítani azokat, akik ezzel ellentétes nézetet vallanak. Ahogy Európában máshol is, erősödtek a tömeges migrációval, a szuverenitás elvesztésével és a liberális woke politikával szembeni jobboldali populista érzelmek. A legfontosabb, hogy a Chega megbecsülést követel a kormányváltás lehetőségéért, és azt állítja, hogy mindkét fél érdekében kész kormányt alakítani.