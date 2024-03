Ukrajna a saját lábára áll, hogy felkészüljön a nyugati fegyverellátás csökkenésére

A harctéren kipróbált majd tökéletesített ukrán fegyverek jövőbeli kelendősége garantálható. A hadiipari termékek elsődleges felvevőpiacának a kijevi vezetés a rohamos haderőfejlesztésbe kezdett kelet-közép-európai országokat szánja.

Az elmúlt két évben az ukrán fegyveripar teljesítménye jelentős bővülésen ment keresztül. Kamisin tájékoztatója szerint 2023-ban az ukrán védelmi ipar kibocsátását sikerült megháromszorozni, előrejelzések szerint pedig idén hatszoros lehet a bővülés. A páncélozott harcjárművek kibocsátása háromszorosára nőtt tavaly, amely gyarapodási ütem főleg az év második felében volt jelentős (2023 tavasza és decembere között ötszörös a növekedés). Fontos megjegyezni, hogy Ukrajnában teljes harckocsit nem gyártanak, csupán alvázakat, illetve a megsérült harckocsik javítását végzik. 2022-ben háromezer harckocsit javítottak meg az ukrán munkások. A páncélozott csapatszállító járműveknél a növekedés ötszörös, a tankelhárító rakéták területén kétszeres. Tüzérségi lőszerek területén tavaly 2,5-szeres a termelésnövekedés, míg az aknavető lövedékek esetében 42-szeres.

2023 novemberére 2022 elejéhez képest az ukrán dróngyártás teljesítménye a százszorosára nőtt. Az ellentét eszkalációjának évében csupán 35 ukrán vállalat foglalkozott dróngyártással, 2023-ban azonban már több mint kétszáz. A korábbi ukrán főparancsnok, Valerij Zaluzsnij szerint a fronton kialakult patthelyzet feloldására szinte az egyetlen eszköz a pilóta nélküli rendszerek használata. A drónok alkalmazásával az esetleges emberhiány is kiküszöbölhető, illetve a meglévő személyzet lemorzsolódási üteme is csökkenthető.

Az ukrán hadipar legnagyobb szereplője a 2010-ben alapított Ukroboronprom állami részvénytársaság. A vállalat tavaly 62 százalékkal növelte termelését. Bevételük ennél is nagyobb mértékben, közel kilenmcven százalékkal bővült. Az International Institute for Strategic Studies kimutatása alapján az Ukroboronprom 2023-ban a világ 65. legnagyobb hadiipari vállalata volt, és a 19. legnagyobb európai. Az Ukroboronprom nem megszokott módszereket is alkalmaz, ugyanis egymillió dolláros jutalmat ajánlott fel azon orosz vadászrepülőgép pilótáknak, akik dezertálnak, és egy orosz repülőgépet is magukkal hoznak, míg a helikopterpilótáknak félmilliós jutalom jár.

A Patriot légvédelmi rendszerekhez való rakéták egy szűk keresztmetszetet képeznek. Tavaly júliusban jelentették be, hogy 5,5 milliárd dollár értékben Európában is megkezdik a MIM–104 típusú rakéták gyártását. Az összesen ezer darab lövedéket Németország, Hollandia, Spanyolország és Románia fogja használni, Ukrajnának nem jut belőlük. Tavaly az Egyesült Államok kongresszusa a Patriot rakétáinak gyártásbővítését rendelte el, így 2026-tól 850 millió dollár értékben az éves kapacitást 550 darabról 650 darabra fogják emelni. Ukrajna is a belföldi gyártás elindításáért küzd, hiszen a készletei gyorsan fogynak. Egy Patriot rakétakilövő állás egyszerre négy-nyolc darab lövedéket tud kezelni, így akár hetek alatt képesek elhasználni a teljes éves kapacitást.