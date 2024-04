A fiatal migránsok szerint a Korán a törvények felett áll

A közvéleményben és a politikai színtéren is elborzadva reagáltak egy tanulmányra, amely szerint Alsó-Szászországban a diákok a Koránt a német törvények fölé helyezik. Az alsó-szászországi kriminológiai kutatóintézet (KFN) által végzett felmérésben a válaszadók 67,8 százaléka értett egyet azzal az állítással:

A Korán szabályai fontosabbak számomra, mint a németországi törvények.

Emellett a megkérdezettek majdnem fele (45,8 százalék) azt mondta, hogy egy iszlám teokrácia lenne a legjobb államforma. Az intézet mintegy 8500 alsó-szászországi kilencedikes diákot kérdezett meg, köztük mintegy háromszáz muszlimot. A felmérés szerint minden ötödik muszlim diák iszlamista beállítottságú. Az iszlám érvényesítésére és terjesztésére irányuló erőszakot 18,1 százalékuk tartotta indokoltnak. A szerzők azonban megjegyezték, hogy az elemzés nem tekinthető reprezentatívnak.

Christoph de Vries kereszténydemokrata parlamenti képviselő a Bild című lapban óva intett a diákok szisztematikus indoktrinálásától.

A tanulmány megmutatja, milyen mély nyomokat hagyott már Németországban a politikai iszlám. A gyerekek nem születnek ilyen attitűdökkel. A multikulturalizmus már rég megbukott. Világosságra és következetességre van most szükség, ha meg akarjuk állítani az intoleránsok előretörését

– követelte a belügyi szakértő.

Ich bin sehr optimistisch, dass unsere klare Haltung zum Politischen Islam, der Gleichberechtigung, Meinungs- und Religionsfreiheit und die Trennung von Religion & Staat ablehnt, breite Unterstützung beim Parteitag erhalten wird. @CDUhttps://t.co/gfiey0Ntn6 — Christoph de Vries (@VriesChristoph) April 22, 2024

Párttársa, Karin Prien schleswig-holsteini oktatási miniszter sokkolónak nevezte az eredményeket. A lapnak elmondta:

A demokratikus értékek tanítása nyilvánvalóan nem működik, ami a társadalmi kohézió megcsúszásával fenyeget. A családok, az iskolák, az állami politikai nevelési központok és nem utolsósorban a mecsetközösségek ifjúsági munkája felelősek ezért. A politikusoknak kritikusan kell szemügyre venniük az olyan közösségi hálózatokat is, mint a TikTok.

Ksenija Bekeris szociáldemokrata hamburgi iskolai szenátor ugyanígy reagált. Szerinte most az iskolai demokráciaoktatás egyértelmű megerősítésére van szükség.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, januárban vált ismertté, hogy az észak-rajna–vesztfáliai Neuss egyik iskolájában iszlamista fiatalok úgynevezett saríarendőrséget alapítottak, és a jelek szerint többször is nyomást gyakoroltak tanáraikra és osztálytársaikra, hogy a mindennapokban vessék alá magukat az iszlám törvényeknek. Állítólag azt is követelték, hogy a tanórákon is alkalmazzák a saría törvényeit. Egy hónappal később a kölni rendőrség hasonló eseteket hozott nyilvánosságra.

Borítókép: A migránsok már az iskolákban is átveszik az uralmat (Fotó: Anadolu via AFP/Selcuk Acar)