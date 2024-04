Brüsszel egy korrupt mocsár

A Soros-terv része az is, hogy az Európai Unió évente egymillió bevándorlót befogad – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Lajkó Fanni. A terv végrehajtása lépésről lépésre meg is történik – fejtette ki az AK elemzője annak kapcsán, hogy az Európai Parlamentben is megszavazták az migrációs paktumot, amely újra bevezetné például a kötelező kvótákat. Az európai jogalkotásban nagy a nyomás, hogy megvalósuljon a Soros-terv, a tagállamok viszont, amikor ténylegesen végre kellene ezt hajtaniuk, akkor inkább visszakoznak – tette hozzá.

A jelenlegi brüsszeli rendszer egy korrupt mocsár, a kéz kezet mos elven működik – vélte Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. A baloldal az úgynevezett jobboldalig, a néppártig bezárólag benne van egy olyan rendszerben, ahol mindenki tudja, hogy mindenki simlis, de épp ezért nem borítják egymásra a bilit. Az Eva Kaili-ügy ebből a szempontból inkább kivétel volt, amelynek sok következménye nem lett – mutatott rá a vezető elemző.

Az európai parlamenti választások kampányának három fő témája van: az egyik háború, a másik a migráció, a harmadik pedig a gender – hangsúlyozta Lajkó Fanni. Ez a három lesz a fő témája az idei amerikai elnökválasztásnak is. A republikánus jelölt Donald Trump álláspontja ebben a három kérdésben ugyanaz, mint Magyarországnak. Ha Trump nyer az elnökválasztáson, akkor az Egyesült Államokkal egy erős szövetséget tudunk kialakítani, ami az Európai Uniónak is csak jó lehet – fejtette ki.

A nemzeti erők nemzetközi találkozója, az április 25–26-i CPAC Hungary kapcsán Dornfeld László elmondta: ezt Skóciában már biztos nem lehetne megtartani, mert elfogadtak egy olyan gyűlöletbeszéd-törvényt, hogy ha egy magát nőnek képzelő férfira azt mondjuk, hogy férfi, akkor súlyos börtönéveket kockáztatunk. Ezért lesz a CPAC Magyarországon, mert itt még a normalitás megmaradt és nincsenek ilyen elmebeteg, orwelli szájkosártörvények – mondta a vezető elemző.

Az igazság órájának fenti adását ITT tekinthetik meg: