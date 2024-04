Deutsch Tamás: a brüsszeli változás első eleme az, hogy le kell csapolni a korrupció mocsarát

Az ötödik Európai parlamenti ciklus élé néznek a magyar polgárok bizalmával megválasztott képviselők.

Én úgy látom, hogy a legnehezebb a legdurvább, a Brüsszelből Magyarország ellen irányuló legkeményebb támadások ciklusa, évei következnek.

– mondta Deutsch Tamás a Hír TV Napi aktuális című műsorában.

Az volt a Fidesz országos szervezetének elsődleges szempontja, hogy egy olyan csapat álljon össze, amely folytatja azt az építő hagyományt, hogy a Fidesz és a KDNP listája nyeri meg az Európai Parlamenti választásokat Magyarországon. Másrészt olyan csapatra van szükség, ami – mindazok mellett, hogy győztes – ezeknek a kihívásoknak, a hihetetlenül durva, a magyar szuverenitás, a közös szabadságunk ellen Brüsszelből kiinduló támadások kivédésében, elhárításában tud majd eredményeket elérni – hangsúlyozta a Fidesz-KDNP Európa Parlamenti képviselője.

Deutsch Tamás a Fidesz-KDNP EP-listájával kapcsolatban elmondta: a listán vannak tapasztalt, már több Európai Parlamenti ciklusban tudást, kapcsolatrendszert, tapasztalatot szerzett képviselők is és vannak kiváló új jelöltek a listán. Nagyon fontos az is, hogy már a harmadik alkalommal a Fidesz és a KDNP listája nemzeti lista. Minden olyan határon túli magyar nemzeti közösségnek, ami olyan ország területén él, amely ország nem tagja az Európai Uniónak, a képviselői ott vannak a Fidesz-KDNP listáján, bejutóhelyen vannak ott és tudják a saját nemzeti közösségük, de az országuk érdekeit is képviselni.

Nagyon fontos üzenete van annak, hogy az elképesztő ideológiai őrültségből kiinduló méregzöld ideológia brutális támadást intézett az európai gazdák ellen, az európai agrárgazdaság ellen, ezért volt, hogy Nyugat-Európában a gazdák fellázadtak. Fontos, hogy a következő évek egyik leglényegesebb kérdésében a gazdák érdekeinek képviseletében és megvédésében az egyik legkiválóbb, a gazdatársadalom bizalmát élvező közéleti ember ott lesz az Európai Parlamentben, Győrffy Balázs személyében, aki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, jelenlegi Országgyűlési képviselő – hozta példának Deutsch Tamás.

Egy olyan csapat a Fidesz-KDNP EP-listája, ahol a szaktudás és a harckészség egyszerre van meg, megvan a megfelelő tudásuk, hogy túljárjanak az őket támadók eszén

– hangsúlyozta az EPképviselő. Hozzátette: a feladataz elvégzésében az első lépcső, hogy megnyerjék a választást, hogy hozzá tudjanak járulni a Brüsszelben nélkülözhetetlen gyökeres változáshoz.