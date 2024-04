Hatalmas előnnyel nyerheti az EP-választást Marine Le Pen

Az Ifop-Fiducial felmérése, amely három évvel az elnökválasztás előtt készült a Sud Radio és a Le Figaro számára, Marine Le Pen abszolút dominanciáját erősíti meg, olyannyira, hogy ezúttal már ő a második forduló favoritja is – írja az Origo.

Marine Le Pen az abszolút befutó (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)

Fontos tendenciaként értékelhető a jelenlegi miniszterelnök, Gabriel Attalnak és a Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke, Jordan Bardella áttörése is, valamint a baloldal teljes összeomlása.

Az Ifop-Fiducial által készített felmérés az ismert vagy bejelentett jelöltek mellett abban is egyedülálló, hogy két új jelöltet is teszteltek: Gabriel Attalt, a csak Macron sztárjának aposztrofált miniszterelnököt és Jordan Bardellát. Mindketten a következő generációt képviselik, és már most kulcspozíciókban vannak. Az egyikük miniszterelnök, a másik a legnagyobb ellenzéki erő, a Nemzeti Tömörülés (RN) népszerű elnöke és uniós listavezetője. Attal 35, Bardella pedig csak jövőre tölti be a 30. életévét.