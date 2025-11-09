autópiackínai autócsipeladás

Hátradőlhetnek az autóiparban, Kína ismét exportálja az egyik legfontosabb csipet

Kína bejelentette, hogy civil célokra – köztük járműelektronikához – újra engedélyezi a csipexportot, enyhítve a Volkswagen és a Bosch által is jelzett ellátási válságot.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 17:52
BYD Seal 6 Fotó: Gulyás Péter
Kezd enyhülni a globális autóipart hónapok óta feszítő csiphiány: Kína exportengedményeket adott a Nexperia félvezetőire, melyeket civil – vagyis nem katonai – célokra használnak. A döntés lehetővé teszi, hogy az európai és ázsiai autógyártók ismét hozzáférjenek azokhoz az alapvető alkatrészekhez, melyek hiánya az utóbbi hetekben több termelési láncot is megbénított, most viszont újra felpöröghet a csipexport.

Fotó: BYD

A Nexperia a világ egyik legnagyobb autóipari félvezető-beszállítója, Hollandiában működik, ám kínai tulajdonban van: anyavállalata a Wingtech Technology. A vállalat csipeket gyárt olyan alapvető rendszerekhez, mint a motorvezérlés, a biztonsági szenzorok és az elektromos járművek energiaellátása - írta a Világgazdaság.

A csipvita szeptember végén robbant ki, amikor a holland kormány szeptember 30-án átvette a Nexperia feletti irányítást, arra hivatkozva, hogy a kínai tulajdonos a gyártás egy részét Kínába akarta áthelyezni, ami „európai gazdasági biztonsági kockázatot” jelentett volna. Peking válaszul október 4-én exporttilalmat vezetett be.

Az áttörést egy október végi politikai esemény hozta: a Donald Trump és Hszi Csin-ping közötti találkozó után Peking bejelentette, hogy megkezdi az exportengedmények elbírálását a Nexperia termékeire. 

A kínai Kereskedelmi Minisztérium vasárnapi közleménye szerint mostantól mentességet kaphatnak azok a szállítmányok, melyek civil – például autóipari

 – felhasználásra készülnek.

Az Egyesült Államok és Kína abban állapodott meg, hogy a Nexperia egy évre mentesül az amerikai exportkorlátozások alól, ami lehetővé teszi, hogy a vállalat újból beszállíthasson az autógyártóknak.

 

