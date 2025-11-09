A Locanda del Corso megnyitása óta a vendéglátás állócsillagának számít a Bánság fővárosában

A temesvári éttermi szcéna egyik legjelentősebb vállalkozása a „Del Corso Group”, mely ez időtájt egy online borszaküzletet, egy szállodát és egy rendezvénytermet tömörít egy sor étterem mellett. Utóbbiakat volt szerencsém végigjárni az évek során, egyesekről írtam is. Lássuk ezeket abc sorrendben: a 700-as sörözőről volt már szó e rovatban, a profilját nevében hordozó Argentinian steakhouseról írtam a Kárpát-medencei étteremkalauzomban, a temesvári pláza-központban, a Iulius Townban működő Kai-t egy korrekt villásreggelire látogattuk meg nem sokkal nyitás után, az M-burgerbe valamikor a járvány előtt tértem be, a fő profilt jelentő hamburgert kóstoltam, jobbacskának ítéltem, a szimbiózisban működő Peppers és Raku nevű éttermekről szóló beszámolóm itt érhető el.

A Locanda Del Corso 2013-ban nyitott, ez volt az első a sorban, nem véletlen, hogy a cégcsoport is ezt a nevet vette fel. Étteremkalauzomban benne vannak, de e hasábokon most írok róla első ízben. Bár az étterem igen közel esik temesvári otthonomhoz, ritkán, nagyjából négyévente térünk be ide, s ennek egyetlen prózai oka van, a viszonylag magas árfekvés.

Él egy évtizedekkel ezelőtt kialakult közhiedelem az anyaországban, hogy Erdélyben minden olcsóbb. E tézist jelentős mértékben táplálja ma is, hogy a mindkét országban jelen levő, hatalmas forgalmat bonyolító üzletekben, de legfőképpen a Lidl-ben a termékek zöme valóban alacsonyabb áron kapható, különösen a zöldségek és gyümölcsök. Viszont a rezsi jóval magasabb, a szolgáltatások ára pedig beleértve a vendéglők világát hasonló, sőt, némi eltolódás is tapasztalható.

A tágan értelmezett Erdélyben egy jobbacska étteremben egy pohár (legyen az 100, 125 vagy 150 ml), sok esetben semmi extrát nem nyújtó reduktív alapbor, ami Belső-Magyarországon akár 1000 forint alatt is megkapható, ritkán kerül kevesebbe 25 lejnél, ami közel 2000 forintot jelent, és ez igaz a minőségi szegmensbe tartozó német nagyipari sörökre is.

Ami az ételárakat illeti, egyáltalán nem ritka, hogy egy kulináris csúcsokat nem ostromló, de tisztességes alapanyagokból készült, korrekt ételeket az asztalra tevő helyen, mint amilyen a Locanda del Corso is, egy főétel díjszabása közelítse vagy meghaladja a 10.000 forintot. Ennyiért Budapesten már a Michelin-csillag szintű, csak a csillagot érthetetlen módon még el nem nyert Textúrában is kapunk olyan főételt, mely nem egyszerűen finom, hanem egy művészi alkotás mindenféle túlzás nélkül. De hozhattam volna más példákat is a Michelin-ajánlott éttermek közül az Ikontól a Costes Downtownig.