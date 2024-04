Hatályon kívül helyezték Harvey Weinstein ítéletét

Szexuális zaklatások miatt korábban 23 év börtönre ítélték, ám most mégis hatályon kívül helyezte a New York-i legfelsőbb bíróság a Harvey Weinstein amerikai filmproducer ügyében hozott ítéletet – számolt be az AP hírügynökség csütörtökön. A döntés hátterében eljárási hibák állnak, a bíróság 4:3 arányban szavazta meg.

Arra a következtetésre jutottunk, hogy az elsőfokú bíróság tévesen ismerte el a vádemelés nélküli, feltételezett korábbi szexuális cselekményekről szóló tanúvallomást

– idézte a nemzetközi sajtó a határozatot.

A BBC brit közszolgálati média közlése szerint az ügyészek behívhattak olyan tanúkat, akiknek a vádjai nem képezték a per részét. A jövőben Alvin L. Bragg New York-i főügyész döntésén múlik, hogy indít-e új eljárást az ügyben.

Weinstein ügye vezetett még évekkel ezelőtt a #metoo mozgalom megalakulásához.

A 72 éves producert számos szexuális bűncselekmény elkövetésével vádolták meg, ügyében 2020-ban hoztak ítéletet.