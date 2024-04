Kubatov Gábor: Az EU meghívót küld a migránsoknak

– Magyar vagyok, egy ezeréves keresztény ország fia, a szabadság szerelmese – mondta Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója és alelnöke a CPAC Hungary 2024 rendezvény első napján. Hozzátette: a történelmünk során éltünk mi már itt a török Oszmán Birodalom elnyomása alatt 150 évig, szenvedtünk, kitartottunk, győztünk. Ült a nyakunkon az osztrák császár is, de a végén kétszáz év után visszanyertük a teljes függetlenségünket. A szovjetek több mint negyven évig vették el a szabad döntéseink jogát, ránk erőltették a kommunista diktatúrát. Bár a jogutódjaik, politikai örököseik még most is ott ülnek a parlamentben, de a liberálisokkal az oldalukon a negyedik kétharmados vereséget kellett elszenvedniük – sorolta Kubatov Gábor.

A Fidesz pártigazgatója és alelnöke felidézte, hogy a rendszerváltást követően nem sokkal elvették tőlük a szabad megszólalás jogát. Mint mondta: mi kiszabadultunk ebből a fogságból is. Nem véletlen, hogy a magyar Harry Houdini szabadulóművészként lett világhírű.

Ő a mi vérünk. A Jóisten megáldott minket, magyarokat ezzel a tulajdonsággal. Hamar észleljük már a legelején a rabsághoz vezető első gyanús jeleket és automatikusan ellenállunk, akár néhány évig, évtizedig, de ha kell, egy évszázadig is. A brüsszeli elit lassan egy évtizede Soros György parancsára teljes erővel navigálja bele az Európai Uniót egy újabb rabságba

– jelentette ki. Megjegyezte, az unió gyakorlatilag meghívót küld a bevándorlóknak, ahelyett, hogy hozzájuk vinné a segítséget. Emiatt pedig párhuzamos társadalmak alakulnak ki. Európát elérik az erőszakos bűncselekmények, robbantások, a nők ellen elkövetett atrocitások.

Csak néhány tényt említenék meg önöknek. 2015-ben a terrortámadás-sorozatot követtek el, előre megtervezett akció részeként Párizs különböző pontjain géppisztollyal felfegyverkezett terroristák. Ezt követően két dzsihadista fegyveres megtámadta a Charlie Hebdo című francia szatirikus hetilap párizsi szerkesztőségét. Újságírókat végeztek ki. 2016-ban a németországi Ansbach városában egy 27 éves szíriai menedékkérő gyilkos pokolgépes merényletet követett el, mert nem kapta meg a menekültstátusát

– mondta. Emlékeztetett emellett a berlini, brüsszeli, svédországi, bécsi terrortámadásokra is. Hozzátette: a terrortámadás váratlanul érte az egész világot, hiszen a statisztikák alapján Bécs a világ egyik legbiztonságosabb városa volt egykoron.

Ha az angolok, a franciák, a németek, a skandinávok így képzelik el a jövőjüket, az az ő dolguk. Persze nekünk, magyaroknak erről megvan a véleményünk. Nem ítélkezünk felettük. Ez az ő szuverén döntésük. És mindössze annyit kérünk mindenkitől, hogy engedjék meg nekünk, hogy mi dönthessük el, kivel élünk együtt. Ez a mi hazánk, a mi otthonunk, a mi ezeréves örökségünk

– fogalmazott. Felidézte: Magyarország volt az egyetlen Európában, amely meg merte kérdezni az állampolgárai véleményét erről. Mi így a határainknál meg tudjuk állítani a migránsáradatot. Ebből következik, hogy nálunk nincsenek terrortámadások, robbantások, nem alakul ki párhuzamos társadalom, nincsenek lemészárolt papok, megölt újságírók, szétvert templomok. Hozzátette: itt éjjel szabadon lehet sétálni az utcákon, a városaink bármely pontján, béke van.

Mi szeretnénk megőrizni a hazánkat olyannak, amilyennek az őseinktől megkaptuk. A kérdés már csak az, hogy miként lehet ezt megtenni. A recept évek óta rendelkezésünkre áll. Választásokat kell nyerni. De hogyan?

– tette fel a kérdést. Mint mondta, elsősorban kell egy erős vezető. Másodsorban, meg kell törni a liberális média egyeduralmát, és itt egyensúlyt kell felállítani a balliberális oldal és a konzervatív tulajdonú médiarendszerek között. – A harmadik: mi az elvégzett munkában hiszünk, sose verhetnek meg minket lábon. Ebben a versenyben neked kell, hogy a legtöbb aktivistád legyen, a legtöbb utcai harcosnak, a legjobb adatbázisodnak neked kell, hogy legyen. Neked kell a legszorgalmasabbnak lenni, a legtöbb lépést megtenni az utcákon, a legtöbb ajtón bekopogtatni és a legtöbb emberrel beszélni. Ez a mi erőnk, ez a mi pajzsunk, ez a mi demokratikus fegyverünk. De társakra vágyunk! Várjuk a szuverenista konzervatív erők győzelmét a 45 nap múlva esedékes uniós választásokon, és várjuk Trump elnök győzelmét november 5-én. Ez a mi szövetségünk, ez a béke szövetsége – zárta gondolatait Kubatov Gábor.

