Már tesztelik „a leghalálosabb európai tankot” + videó

A brit hadsereg 148 darabot rendelt a legkorszerűbb tankból, amely potenciálisan 227-re bővíthető. A tervek szerint 2027-ben állhat hadrendbe, és legalább 2040-ig láthatja el feladatait.

Már elődjét, a Challenger–2-t is a NATO és a világ egyik legjobb és legellenállóbb harckocsijaként tartották számon. Egészen 2023-ig egyetlen darabot sem lőttek ki belőle – igaz, ez annak is köszönhető, hogy ritkán vetették be konfliktusövezetekben –, a több évtizedes teljesítmény az ukrán fronton tört meg.

Ukrajna összesen 14 Challenger–2-t kapott a britektől a hozzá való felszereléssel, lőszerrel, továbbá az aggályokat felvető, szegényített uránt tartalmazó páncéltörő lövedékkel együtt. Ezeket azonban általában nem küldték ki a frontvonalakba.