Minden értelemben harcias lehet az EU következő költségvetéséről szóló vita

Várhatóan keserű csata kezdődik Brüsszelben: az EU következő hétévi költségvetésének (Multiannual Financial Framework, MFF) megvitatása, ami hosszú és vitákkal teli folyamat lesz – írja a Politico brüsszeli hírportál.

Az EU zászlaja (Forrás: Pixabay)

A tagállamok megosztottak a prioritásokkal kapcsolatban. Több ország a védelmi ipar megerősítését szorgalmazza, míg mások (főleg akiket kevésbé közelről érint az ukrajnai háború) inkább a zöld célok megvalósításáért kardoskodnak.

Az egyik fő kérdés az EU költségvetésének nagysága. Ez jelenleg az unió együttes GDP-jének nagyjából egy százaléka, ami 1200 milliárd eurónak felel meg. Ezt az összeget duplázná meg Emmanuel Macron francia elnök – számol be róla a Le Monde francia napilap. A kérdés csak az, hogyan győzheti meg a vonakodó tagállamokat – és főleg honnan jön majd a pénz.

Az egyik lehetőség persze az, hogy a tagállamok kormányától – ezt azonban főleg az északi országok hevesen ellenzik. Egy másik opció lehet az európai szintű adók kivetése például a károsanyag-kibocsátásra vagy a multinacionális cégek profitjára, ami viszont megint csak nem számíthat túl sok szimpátiára északon, de a keleti tagállamokban sem.

A közös hitelfelvétel ötlete is felmerült, mint a Covid kapcsán már „bevált” módszer – de ennek is bőven akadnak ellenzői. Már csak azért is, mert a költségvetési tárgyalások egyik fontos pontja épp az lesz, hogy forrást találjanak a közösen felvett hitel kamatainak és törlesztésének finanszírozására.

Ha pedig mindez még nem lenne elég, az évtized végén az EU bővítésre készül, amelyhez szintén meg kell találni a forrásokat.

A bizottság 2025 nyarára tervezi előterjeszteni a költségvetésről szóló javaslatot, amelyet a tagállami kormányoknak 2027 végéig kell egyhangúan jóváhagyniuk. Addig azonban, idén júniusban európai parlamenti választások lesznek, amelyek várhatóan eltolódást hoznak majd az erőviszonyokban – az EP pedig vétójoggal rendelkezik költségvetési kérdésekben.

