A Bolha újra csípett, gólkirály lett és a rájátszásba repítette a csapatát

Szokták mondani, ha valaki idősebb korában is világszínvonalon képes teljesíteni, hogy olyan mint a jó bor: minél korosabb, annál jobb. Nos, Lionel Messi esetében ezt csak azért nem idézhetjük fel teljes nyugalommal, ugyanis a 38 éves világsztár szinte egész pályafutása alatt olyan volt, mint az igazán jó és exkluzív bor. Karrierje vége felé azért még megmutatta az argentin klasszis, hogy Ronaldóhoz hasonlóan még ő is képes olyan teljesítményre, amire az egész világ felkapja a fejét. Az MLS alapszakaszának záró fordulójában újfent az Inter Miami vezére volt, hiszen a Nashville 5-2-es megsemmisítésében 3 góllal és egy gólpasszal vette ki a részét. A porrá zúzott ellenfélnek – amely hatodikként zárta az alapszakaszt – nem volt elég a Messi-vezette varázslat, pénteken ismét közelről megszemlélhetik azt, hiszen a rájátszás első fordulójában éppen a floridaiakat kapták ellenfélnek a két győzelemig tartó párharcban.

Lionel Messi gólörömét háromszor láthatták a nézők a Nashville ellen (Fotó: Marca.com)

Lionel Messi Kolumbusz nyomában, ő is meghódította Amerikát

Az Inter Miami 38 éves vezére egészen pazar szezont tudhat magáénak, amit az alapszakasz gólkirályi címével fűszerezett meg. Bármilyen hihetetlen, de Messi először nyerte el pályafutása során ezt a címet az MLS-ben, és ha folytatja a játékot, ráadásul hasonló formában, akkor kijelenthető, talán nem utoljára.

Messi idei statisztikája

MLS: 28 meccs, 29 gól, 16 gólpassz

Ligakupa: 4 meccs, 2 gól, 2 gólpassz

Klubvilágbajnokság: 4 meccs, 1 gól

összesen: 36 meccs, 32 gól, 18 gólpassz

Messi fölényére jellemző, hogy az észak-amerikai profi futballbajnokság alapszakaszában az argentin 5 találattal ért el többet, mint a két „ezüstcipős”, az egyaránt 24-24 gólig jutó Denis Bouanga (LAFC) és Sam Surridge (Nashville). Egyébként a 38 éves világklasszis a mostani idényben a második tripláját lőtte.

GOOOOL! Hat-trick del 10 🎩✨ pic.twitter.com/Ybnql8Uo8s — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 19, 2025

A Miami vezetőedzője annak örül, hogy közelről láthatta Messit játszani

A Marca beszámolt arról, hogy a találkozót követően a floridaiak szakmai vezetője, Javier Mascherano – aki az argentin válogatottban együtt játszott Messivel – kiemelte, hogy a Bolha becenévre hallgató klasszis újfent kivételes teljesítményt nyújtott, mint a szezon során annyiszor.

Most mit mondhatnék Leóról? Szerencsés vagyok, mert közelről láthatom őt játszani, szemben az emberek millióival, akik csak a televízió képernyőjén tehetik meg ugyanezt. Ő a legjobb játékos, aki valaha is játszott ebben a sportágban. Továbbra is bizonyítja ezt, és nagyon elégedett vagyok vele

– mondta Mascherano.