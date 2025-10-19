A Bolha újra csípett, gólkirály lett és a rájátszásba repítette a csapatát

Rendkívüli

Meghalt a Limp Bizkit basszusgitárosa, Sam Rivers

Ahogy a mondás tartja, a vén kecske is megnyalja a sót, igaz, ebben az esetben nemcsak megnyalta, hanem el is vitte a show-t. Lionel Messi ugyanis újra parádézott, és az észak-amerikai profi futballbajnokság, az MLS alapszakaszának utolsó fordulójában egy mesterhármassal zárta a bajnoki idény ezen szakaszát. Csapata, az Inter Miami ennek köszönhetően 5-2-re verte a Nashville gárdáját, és a harmadik helyen végezve a keleti főcsoportban, bejutott a rájátszásba, ahol pénteken a most porrá zúzott Nashville ellen folytathatják a menetelésüket a floridaiak.

Molnár László
2025. 10. 19. 8:51
Lionel Messi bombaformában játszik a Miamiban
Lionel Messi bombaformában játszik a Miamiban Fotó: JOHNNIE IZQUIERDO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Szokták mondani, ha valaki idősebb korában is világszínvonalon képes teljesíteni, hogy olyan mint a jó bor: minél korosabb, annál jobb. Nos, Lionel Messi esetében ezt csak azért nem idézhetjük fel teljes nyugalommal, ugyanis a 38 éves világsztár szinte egész pályafutása alatt olyan volt, mint az igazán jó és exkluzív bor. Karrierje vége felé azért még megmutatta az argentin klasszis, hogy Ronaldóhoz hasonlóan még ő is képes olyan teljesítményre, amire az egész világ felkapja a fejét. Az MLS alapszakaszának záró fordulójában újfent az Inter Miami vezére volt, hiszen a Nashville 5-2-es megsemmisítésében 3 góllal és egy gólpasszal vette ki a részét. A porrá zúzott ellenfélnek – amely hatodikként zárta az alapszakaszt – nem volt elég a Messi-vezette varázslat, pénteken ismét közelről megszemlélhetik azt, hiszen a rájátszás első fordulójában éppen a floridaiakat kapták ellenfélnek a két győzelemig tartó párharcban.

Lionel Messi gólörömét háromszor láthatták a nézők a Nashville ellen
Lionel Messi gólörömét háromszor láthatták a nézők a Nashville ellen (Fotó: Marca.com)

Lionel Messi Kolumbusz nyomában, ő is meghódította Amerikát

Az Inter Miami 38 éves vezére egészen pazar szezont tudhat magáénak, amit az alapszakasz gólkirályi címével fűszerezett meg. Bármilyen hihetetlen, de Messi először nyerte el pályafutása során ezt a címet az MLS-ben, és ha folytatja a játékot, ráadásul hasonló formában, akkor kijelenthető, talán nem utoljára.

Messi idei statisztikája

  • MLS: 28 meccs, 29 gól, 16 gólpassz
  • Ligakupa: 4 meccs, 2 gól, 2 gólpassz
  • Klubvilágbajnokság: 4 meccs, 1 gól
  • összesen: 36 meccs, 32 gól, 18 gólpassz

Messi fölényére jellemző, hogy az észak-amerikai profi futballbajnokság alapszakaszában az argentin 5 találattal ért el többet, mint a két „ezüstcipős”, az egyaránt 24-24 gólig jutó Denis Bouanga (LAFC) és Sam Surridge (Nashville). Egyébként a 38 éves világklasszis a mostani idényben a második tripláját lőtte.

A Miami vezetőedzője annak örül, hogy közelről láthatta Messit játszani

A Marca beszámolt arról, hogy a találkozót követően a floridaiak szakmai vezetője, Javier Mascherano – aki az argentin válogatottban együtt játszott Messivel – kiemelte, hogy a Bolha becenévre hallgató klasszis újfent kivételes teljesítményt nyújtott, mint a szezon során annyiszor.

Most mit mondhatnék Leóról? Szerencsés vagyok, mert közelről láthatom őt játszani, szemben az emberek millióival, akik csak a televízió képernyőjén tehetik meg ugyanezt. Ő a legjobb játékos, aki valaha is játszott ebben a sportágban. Továbbra is bizonyítja ezt, és nagyon elégedett vagyok vele 

– mondta Mascherano.

 

