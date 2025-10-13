Most akkor mi van? Messit behívták a válogatottba, mégis maradt Miamiban

Rendkívüli

A kormány és az OTP közösen építi újjá a gödöllői kastélyt + videó

Lionel Messi később csatlakozott az argentin labdarúgó-válogatotthoz, miután engedélyt kapott arra, hogy még a hétvégén játsszon klubjában, az Inter Miamiban az Egyesült Államokban. A 38 éves világklasszis két góllal vette ki a részét az Atlanta elleni 4-0-s sikerből, s televízióban nézte nemzeti csapata fellépését. A világbajnoki címvédő Puerto Rico vendégeként játszik felkészülési mérkőzést. Argentína nagy fölénnyel végzett a dél-amerikai selejtező élén, Messi sérülései miatt több találkozót kihagyott.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 13. 7:50
Lionel Messi
Lionel Messi (jobbra) letudta a kötelezettségeit Miamiban Fotó: RICH STORRY Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Minden jel arra mutat, hogy a világbajnoki címvédő Argentína máris elkezdte a felkészülést a 2026-os labdarúgó világbajnokságra. A legnagyobb csillag, Lionel Messi is hazatért, pedig csak néhány edzés és a vélhetően könnyed edzőmérkőzés vár az Albicelestsre. 

Lionel Messi

Lionel Messi nélkül

Biztosan így tervezték, de nem verték nagy dobra: Lionel Messi mégis részt vesz az argentin nemzeti együttes októberi összetartásán. Pedig a pénteki, Venezuela elleni idegenbeli felkészülési mérkőzést kihagyta a 38 esztendős kiválóság, aki azért televízión keresztül nyomon követte a találkozót. Nélküle szerény, 1-0-s győzelmet aratott a kísérletezgető Lionel Scaloni csapata.

– Úgy döntöttem, hogy Leo nem fog játszani. Ki akartuk próbálni Lautaró Martínezt és Juliánt Álvarezt, és José Manuel Lopezt a kispadra ülhettük.

Úgy gondoltam, hogy ez egy érvényes opció. Végül Flaco (Jose Manuel Lopez) nem tudott pályára lépni, így a következőn fogjuk tesztelni – mondta az ESPN által idézett Scaloni a pénteki meccs után.

Koktélok helyett gólok

Mindeközben Messi Miamiban parádézott, két szép góllal járult hozzá klubja 4-0-s sikeréhez az Atlanta ellen az észak-amerikai bajnokságban (MLS). 

Mint utóbb kiderült, a nyolcszoros aranylabdás ezek után nem a tengerparton koktélozott, hanem csatlakozott nemzeti együtteséhez, amelybe eredetileg meghívta a szövetségi kapitány, aki különleges engedményt adott neki azzal, hogy elengedte a hétvégi bajnokira.

Középpontban a vb

A terv tehát az eredeti elképzelések szerint, de kissé titokban valósult meg. Az eset érdekessége, hogy Messinek nem kellett hazautaznia, a válogatott jött házhoz. A Puerto Rico elleni idegenbeli edzőmeccsre ugyanis a napfényes Miamiban készülnek az argentinok, akik a jelek szerint már most nagyon komolyan veszik a világbajnoki előkészületeket. 

S hiába tűnik távolinak a jövő nyári csúcsesemény, a nemzeti együtteseknek a közvetlen felkészülés előtt kevés lehetősége van összetartásra. A vb-címvédő jövő évi programja még nem ismert, de márciusban az Európa- és a Dél-Amerika-bajnok összecsapásán nagy erőpróba vár rá Spanyolországgal szemben.

Ami Lionel Messit illeti, az ő helye nem lehet kérdéses Lionel Scaloni csapatában (sem). Azért amikor lehet, kíméli is a szövetségi kapitány, szeptemberben például, miután kettőt lőtt Venezuelának, pihenőt kapott az utolsó vb-selejtezőre. Persze a 194 fellépésen 114 gólnál tartó világklasszisnak nem Puerto Rico ellen kell bizonyítania, de a keddi meccsen való résztvétele is mutatja, nem akarja átadni a trónt Messi és Argentína sem…

 

