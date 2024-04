Váratlan kihívója akadt Zelenszkijnek

Ha azt kérdezik tőlem, hogy tervezem-e, hogy részt veszek-e a következő választásokon, akkor igen

– mondta a volt ukrán elnök az al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak, írta meg a Sky News.

De előbb ehhez a választáshoz győzelemre van szükség

– tette hozzá Porosenko.

Petro Porosenko (Fotó: wikimedia/olenavedmid)

Ukrajnában márciusban kellett volna elnökválasztást tartani. A szavazást azonban a 2022 februárjában bevezetett hadiállapot óta határozatlan időre elhalasztották.

Volodimir Zelenszkij elnök tavaly decemberben azt mondta, hogy hajlandó a választást a tervezett időpontban megtartani, de úgy vélte, hogy az ukránok többsége úgy gondolja, hogy a szavazás „veszélyes és értelmetlen” lenne háborús időkben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy sajtótájékoztatón beszél Alekszandr Stubb finn elnökkel Kijevben, 2024. április 3-án. (Fotó: NurPhoto/AFP/STR)

Porosenko 2014 és 2019 között volt ukrán elnök, a 2019-es választáson Zelenszkij a szavazatok 73,22 százalékával győzte le.

A volt elnök megítélése a háború kezdete óta is eléggé vegyes Ukrajnában. Zelenszkij köre oroszbarátnak tartja, bár Porosenko többször is kijelentette, hogy mindenáron megvédik Ukrajnát. A hatóságok azonban több alkalommal is megtiltották Porosenko külföldi utazását a vélt orosz kapcsolatai miatt.