Katalóniában kapja el a legtöbb terroristát a spanyol rendőrség

Az iszlamista terrorizmus lappangó és növekvő veszélye fenyegeti Katalóniát, ezt közölték rendőrségi források a La Gaceta című lappal. A statisztikák azt mutatják, hogy a Spanyolországban idén elfogott terroristák negyven százalékát Katalóniában tartóztatták le.

Cataluña concentra casi la mitad de las detenciones por terrorismo islamista practicadas en toda España en lo que va de año https://t.co/2vrKR9CkFx vía @gaceta_es — Patricia Rodríguez (@patriciardguezc) May 11, 2024

Április végéig összesen 17 dzsihadizmus elleni akciót hajtottak végre a dél-európai országban, amelynek eredményeként húsz terroristát tartóztattak le. Közülük hét főt Barcelona, egyet Girona megyében kaptak el. A jelenlegi és a korábbi rendőrségi adatokat alapul véve a fenyegetés egyértelműen Barcelonát érinti a legsúlyosabban.

Az utolsó rajtaütés márciusban történt az egyik gironai településen, amit a csendőrség hajtott végre, viszont részleteket azóta sem közöltek az ügyről. Előtte, szintén márciusban tartóztattak le a csendőrök Barcelonában egy 18 éves marokkói fiatalembert, aki aktív párbeszédet folytatott az Iszlám Állam (ISIS) tagjaival és szoros kapcsolatban állt egy olyan sejttel, amely ISIS-tagok letelepedését segítette elő Svédországban és Kanadában, azzal a szándékkal, hogy végül merényletet hajtsanak végre. Szintén márciusban a barcelonai Badalona városában kaptak el egy pakisztáni férfit, aki baltával törte be az egyik gyorsétterem ablakát, miközben azt kiabálta, hogy „Allah akbar!”, vagyis Allah a leghatalmasabb.

🇧🇷 Hablamos con André, el héroe del Magic de Badalona que redujo a un yihadista salvando a los niños que celebraban un cumpleaños ⬇️ pic.twitter.com/oV3kF4c8wY — VOX Cataluña #12M (@VOX_Cataluna) May 8, 2024

Katalónia évek óta a leginkább iszlamizált régió Spanyolországban az egymást követő szeparatista kormányok szociális tervezési politikája miatt, amely előnyben részesíti az iszlám vallású országokból érkező bevándorlást. Jordi Pujol, aki 23 évig kormányozta a régiót, saját könyvében úgy fogalmazott:

Egy latin-amerikait nehezebb a katalán társadalomba integrálni, mint egy marokkóit, mert előbbi nehezen érti meg a katalánságot.

Hasonlóan a katalán kormány jelenlegi ügyvivő elnöke, a republikánus Pere Aragones korábban egy ramadánhoz kapcsolódó ünnepségen azt mondta a jelenlévőknek:

Nektek, muszlimoknak nem kell beilleszkednetek Katalóniába: ti magatok is Katalónia vagytok.

Ez a politikai hozzáállás táptalajt ad a régióban a dzsihadista fenyegetés növekedésének, melyre most már kézzelfogható bizonyítékok is vannak. A rendőrség szerint Katalóniában az elmúlt évtizedben messze a legtöbb letartóztatás történt a dzsihadista terrorizmus elleni küzdelem keretében. A spanyol régiók közül ráadásul Katalónia vállalja át a legtöbb illegális bevándorlót a Kanári-szigetektől. Tavaly év végi adatok szerint csak ősszel több mint kétezer embert fogadtak be, idén januárban és februárban pedig már közel 700, kísérő nélküli kiskorúnak is szállást és ellátást biztosítottak, hogy segítsenek tehermentesíteni a szigetcsoport befogadórendszerét.

Borítókép: Katalónia hemzseg a terroristáktól, a hatóságoknak bőven akad dolguk a dzsihadistákkal (Fotó: Anadolu via AFP/Lorena Sopena Lopez)