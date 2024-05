Macron szerint az európai–kínai párbeszéd soha nem volt még ennyire fontos

A találkozón Emmanuel Macron szintén kitért a kereskedelmi kapcsolatokra, egyenlő feltételeket sürgetve Kína és az EU között.

Kontinensünk jövője nyilvánvalóan attól függ, képesek leszünk-e kiegyensúlyozott viszonyt kialakítani Kínával

– fogalmazott Macron, aki egyúttal meghatározónak nevezte a Pekinggel folytatott együttműködést az olyan válságok terén, mint az ukrajnai, valamint a gázai.

Tekintettel a nemzetközi helyzetre, az európai–kínai párbeszéd soha nem volt még ennyire fontos

– emelte ki.

Emmanuel Macron francia államfő (j) fogadja Hszi Csin-ping kínai elnököt az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel tartandó háromoldalú tanácskozásuk előtt a párizsi államfői hivatalnál 2024. május 6-án. Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat

A csúcstalálkozón várhatóan szóba kerül az ukrajnai, illetve a gázai háború is, a felek pedig az éghajlatváltozással és a gazdasággal kapcsolatos ügyeket is megvitatnak, továbbá megbeszéléseket folytatnak a kultúra, a sport és a tudomány terén történő együttműködésről is. A La Tribune című francia napilap által vasárnap közzétett interjúban Macron azt mondta, a csúcstalálkozón szóba akarja hozni a kínai emberi jogi helyzetet is. Az Élysée-palotában zajló megbeszélést követően Hszi és Macron négyszemközt is egyeztet.

