Szijjártó Péter: A szrebrenicai ENSZ-határozat veszélyes ellentéteket éleszthet újra a Nyugat-Balkánon

Szijjártó Péter roppant szerencsétlennek nevezte a határozat időzítését, mivel napjainkban egyébként is békétlenség uralkodik a világban, és most ezzel a szavazással újabb feszültségeket szítanak egy olyan régióban, amely a világtörténelem során nem a nyugalmáról és a stabilitásáról volt híres.

Azt kértük, hogy ezt ne tárgyalja most az ENSZ. Ne hozzuk ilyen helyzetbe a térséget. Ezért szavaztunk nemmel

– szögezte le.

A miniszter arra is kitért, hogy a többség nem is szavazta meg az indítványt, ugyanis 84-en igennel, 19-en nemmel szavaztak, míg 68-an tartózkodtak, azaz összességében 87-en nem támogatták a javaslatot, és több tagállam nem is vett részt a voksoláson.

Tehát 193 tagja van az ENSZ-nek, 84-en szavazták meg. A kisebbsége az ENSZ tagállamainak

– húzta alá.

orítókép: A szrebrenicai népirtás nemzetközi emléknappá nyilvánításáról rendezett szavazás eredménye a kivetítőkön az ENSZ Közgyűlésében, a világszervezet New York-i székházában 2024. május 23-án. A közgyűlés megszavazta, hogy az 1995-ös szrebrenicai népirtás nemzetközi emléknapja július 11. lesz (Fotó: MTI/EPA/Sarah Yenesel)