FPÖ: Lépésről lépésre visszaszerezzük Ausztriát

Az Institute Foresight és az ARGE Wahlen közvélemény-kutató cégek, az APA hírügynökség, az ORF és a Puls4 televíziók felmérései szerint az EP-választáson első helyen végzett az FPÖ eddigi csúcseredményének számító 1996-os EP-választáson elért 27 százalék körüli eredménnyel. Az Osztrák Néppárt (ÖVP) és a szociáldemokraták (SPÖ) történetük legrosszabb eredményére – nagyjából 24 százalékra, illetve 23 százalékra – számíthatnak. A Zöldek és a liberális NEOS mintegy tízszázalékos támogatottságot kaphat.

Wahltag ist Zahltag:

In Österreich haben wir es vorgemacht und die #FPÖ auf Platz 1 gewählt!

🇦🇹

Gratulation an Harald @Vilimsky und Herbert #Kickl!#Europawahl #EUWahlen pic.twitter.com/tg3sMiAGaf — Hartes Geld (@Hartes_Geld) June 9, 2024

Herbert Kickl, az FPÖ elnöke szerint az eredményt „alázattal és hálával” fogadják, és „első helyre állítják a nép érdekeit”.

Ezt a megbízást mi, szabadságpártiak, minden szinten következetesen meg fogjuk valósítani

– húzta alá. A voksolás – mint fogalmazott – „egy határozott, következetes politika fontosságát bizonyítja”. Kiemelte, hogy a szakaszcélt sikerült elérni, és továbbra is az osztrák polgárok bizalmának elnyerésére fognak törekedni. Kickl egyben bejelentette, hogy megindítják a következő szakaszt, vagyis a kancellári tisztség megszerzését.

– hangoztatta Harald Vilimsky, az FPÖ listavezetője is Kickl oldalán felszólalva.

Vilimsky azt is bejelentette, hogy szerdán a francia Nemzeti Tömörülés (RN) vezéralakjával, Marine Le Pennel fog megbeszélést tartani az Identitás és Demokrácia (ID) frakció kiszélesítéséről az EP-ben, nyitva tartva az újracsatlakozás lehetőségét a nemrég kizárt Alternatíva Németországnak (AfD) is.

– húzta alá Vilimsky. Reinhold Lopatka, az ÖVP listavezetője keserűnek nevezte pártja szavazatveszteségeit, és feladatként jelölte meg, hogy az őszi parlamenti választásokig tegyenek rendet a pártban.

– vonta le következtetést csalódottan Andreas Schieder, a szociáldemokraták listavezetője.

Borítókép: Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke (Fotó: AFP/Alex HALADA)