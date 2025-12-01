Rendkívüli

Meghalt Kálloy Molnár Péter

Fidesz-KDNPVeszprémPápánOrbán ViktorTakács PéterKovács Zoltán

Takács Pétert nevezték ki a pápai választókerület elnökének

Arról még nincs döntés, hogy ő lesz-e a képviselőjelölt jövő áprilisban, de mától választókerületi elnök Pápán Takács Péter egészségügyi államtitkár.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 15:43
Takács Pétert december elsejével kinevezték a Veszprém vármegyei 4. számú választókerület elnökének. Ezt maga az egészségügyi államtitkár árulta el lapunknak. A hivatalos bejelentés december 4-én lesz, de a pápai Fidesz javaslatát már megtette, és Orbán Viktor már aláírta a kinevezést, ami mától érvényes. A Fideszben fontos szerepet töltenek be a választókerületi elnökök. Az ország 106 választókerületre van felosztva, ezeket irányítja 1-1 választókerületi elnök. 

Arról még nincs döntés, hogy a pápai központú választókerületben kit indít majd a Fidesz jövőre, sok esetben a választókerületi elnökből lesz képviselőjelölt, de van példa arra is, hogy mást indítanak országgyűlési képviselőként. 

Pápán eddig Kovács Zoltán (Fidesz–KDNP) volt az országgyűlési képviselő, aki 1990-től volt a város polgármestere is. Májusban azonban a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságába választották, emiatt pedig lemondott a képviselői helyéről. A választások előtti egy évben már nem tartanak időközi választást, ezért érdekes, hogy kit indít majd a Fidesz a pápai körzetben, ahol 2022-ben egyébként Kovács a voksok 62 százalékát szerezte meg. 

 

