Tizenhárom éves kislány tűnt el Szolnokon + fotó

A lány még augusztus 29-én délután engedély nélkül ment el Szolnokról és azóta se híre, se hamva. Székely Vanessza Melinda 155 centiméter magas, kerek arcú, barna szemű, göndör, vállig érő, barna hajú. Eltűnésekor kék melegítőnadrágot, piros pólót és fehér sportcipőt viselt.

Fotó: Police

A rendőrség azt kéri, hogy aki a képen látható Székely Vanessza Melindát felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.