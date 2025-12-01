Eltűnés miatt keresi a 13 éves Székely Vanessza Melindát a Szolnoki Rendőrkapitányság – adta hírül a rendőrség portál.
Tizenhárom éves kislány tűnt el Szolnokon + fotó
Hónapok óta nem találják.
A lány még augusztus 29-én délután engedély nélkül ment el Szolnokról és azóta se híre, se hamva. Székely Vanessza Melinda 155 centiméter magas, kerek arcú, barna szemű, göndör, vállig érő, barna hajú. Eltűnésekor kék melegítőnadrágot, piros pólót és fehér sportcipőt viselt.
A rendőrség azt kéri, hogy aki a képen látható Székely Vanessza Melindát felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lomtalanítás volt Ferencvárosban, emberi maradványokat találtak az eldobott holmi között
Volt közöttük harminc, meg négyszázötven éves darab is.
Ruszin-Szendi Romulusz úgy védi a háborúpárti mundér becsületét, mintha a politikai karrierje múlna rajta
Világos, hogy a Tisza Párt ma a brüsszeli akarat magyar hangja.
Vasúti vészhelyzet: két fővonalon is gázolás történt, megbénult az ország
A Mávinform közlése szerint hétfőn mind a győri, mind a záhonyi fővonalon vonatgázolás történt.
Takács Pétert nevezték ki a pápai választókerület elnökének
Arról még nincs döntés, hogy ő lesz-e a képviselőjelölt jövő áprilisban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lomtalanítás volt Ferencvárosban, emberi maradványokat találtak az eldobott holmi között
Volt közöttük harminc, meg négyszázötven éves darab is.
Ruszin-Szendi Romulusz úgy védi a háborúpárti mundér becsületét, mintha a politikai karrierje múlna rajta
Világos, hogy a Tisza Párt ma a brüsszeli akarat magyar hangja.
Vasúti vészhelyzet: két fővonalon is gázolás történt, megbénult az ország
A Mávinform közlése szerint hétfőn mind a győri, mind a záhonyi fővonalon vonatgázolás történt.
Takács Pétert nevezték ki a pápai választókerület elnökének
Arról még nincs döntés, hogy ő lesz-e a képviselőjelölt jövő áprilisban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!