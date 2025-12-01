Szijjártó Péter friss bejegyzésében arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban olyan tárgyalások zajlottak le, amelyek mindvégig a magyar nemzeti érdek mentén történtek. Mint fogalmazott: „Washingtonban és Moszkvában is a magyar nemzeti érdeknek megfelelő megállapodásokat kötöttünk, olyan megállapodásokat, amelyeket csak ott lehetett megkötni, csak Washingtonban, meg csak Moszkvában. Egyik helyre se kedvtelésből utaztunk, hanem azért, hogy megkössük ezeket a megállapodásokat.”
Szijjártó Péter: Ez ennyire egyszerű + videó
Szijjártó Péter új videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben világossá tette: a kormány minden nemzetközi tárgyalást a magyar emberek érdekeinek védelmében folytat, legyen szó akár Washingtonról, akár Moszkváról. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ott megkötött megállapodásoknak köszönhetően hazánk energiaellátása stabil, az energiaárak pedig továbbra sem emelkednek majd.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány minden külpolitikai lépése mögött ugyanaz a cél áll: biztosítani Magyarország ellátásbiztonságát, és megvédeni a magyar családokat a külső nyomásgyakorlások negatív következményeitől.
Szijjártó szerint az említett megállapodások kézzelfogható eredményeket hoznak.
Ezeknek a megállapodásoknak köszönhetően Magyarország energiaellátása biztonságban van, és nem fognak növekedni az energiaárak Magyarországon
– tette hozzá.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Békéről beszélnek – közben milliárdokat kér fegyverekre Ukrajna
Még decemberben kellene nekik az újabb segély.
Ezúttal Kijevben csaptak le az emberrablók + videó
A civileknek is nekimentek az egyenruhások.
Szijjártó Péter: Új idők járnak, és ez így van jól + videó
Brüsszelből semmifajta engedélyre nincsen szükség.
Nukleáris fegyverkezést sürget Ukrajnának Zaluzsnij
Zelenszkij riválisa szerint az országnak a NATO-ban a helye.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Békéről beszélnek – közben milliárdokat kér fegyverekre Ukrajna
Még decemberben kellene nekik az újabb segély.
Ezúttal Kijevben csaptak le az emberrablók + videó
A civileknek is nekimentek az egyenruhások.
Szijjártó Péter: Új idők járnak, és ez így van jól + videó
Brüsszelből semmifajta engedélyre nincsen szükség.
Nukleáris fegyverkezést sürget Ukrajnának Zaluzsnij
Zelenszkij riválisa szerint az országnak a NATO-ban a helye.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!