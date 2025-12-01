Szijjártó Péter: Ez ennyire egyszerű + videó

Rendkívüli

Meghalt Kálloy Molnár Péter

Szijjártó Péter új videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben világossá tette: a kormány minden nemzetközi tárgyalást a magyar emberek érdekeinek védelmében folytat, legyen szó akár Washingtonról, akár Moszkváról. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ott megkötött megállapodásoknak köszönhetően hazánk energiaellátása stabil, az energiaárak pedig továbbra sem emelkednek majd.

2025. 12. 01. 16:45
A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ott megkötött megállapodásoknak köszönhetően hazánk energiaellátása stabil
Szijjártó Péter friss bejegyzésében arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban olyan tárgyalások zajlottak le, amelyek mindvégig a magyar nemzeti érdek mentén történtek. Mint fogalmazott: „Washingtonban és Moszkvában is a magyar nemzeti érdeknek megfelelő megállapodásokat kötöttünk, olyan megállapodásokat, amelyeket csak ott lehetett megkötni, csak Washingtonban, meg csak Moszkvában. Egyik helyre se kedvtelésből utaztunk, hanem azért, hogy megkössük ezeket a megállapodásokat.”

Szijjártó Péter világossá tette: a kormány minden nemzetközi tárgyalást a magyar emberek érdekeinek védelmében folytat
Szijjártó Péter világossá tette: a kormány minden nemzetközi tárgyalást a magyar emberek érdekeinek védelmében folytat Fotó: AFP

A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány minden külpolitikai lépése mögött ugyanaz a cél áll: biztosítani Magyarország ellátásbiztonságát, és megvédeni a magyar családokat a külső nyomásgyakorlások negatív következményeitől.

 Szijjártó szerint az említett megállapodások kézzelfogható eredményeket hoznak.

Ezeknek a megállapodásoknak köszönhetően Magyarország energiaellátása biztonságban van, és nem fognak növekedni az energiaárak Magyarországon

– tette hozzá.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

 

