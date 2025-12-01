Rendkívüli

Meghalt Kálloy Molnár Péter

BerlinBrüsszelSzijjártó PéterEurópa

Szijjártó Péter: Új idők járnak, és ez így van jól + videó

A magyar külügyminiszter szerint Magyarország új korszakba lépett, ahol a döntésekhez sem Berlin, sem Brüsszel engedélye nem szükséges. Hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök feladata a magyar nemzet érdekeinek képviselete. Orbán Viktor ezt a politikát képviselte Washingtonban, Moszkvában és Brüsszelben is. Szijjártó Péter szerint az európai háborúpárti elit frusztrált, mert tetteik az elmúlt években kudarcot vallottak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 15:25
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Azok az idők lejártak, amikor Budapesten, hogy valaki csináljon valamit, ahhoz Berlinből kellett engedélyt kérni. Ahhoz, hogy a magyar miniszterelnök bármit tegyen, ahhoz sem Berlinből, sem Brüsszelből semmifajta engedélyre nincsen szüksége – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint az európai háborúpárti elit frusztrált
(Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU)

Úgy folytatta, hogy a magyar miniszterelnöknek nem az a feladata, hogy „úgy táncoljon, ahogy Brüsszelből fütyülnek, hanem, hogy a magyar nemzeti érdeket képviselje.”

Ezt tette Washingtonban és ezt tette Moszkvában is, majd ezt követően Brüsszelben is.

A külügyminiszter szerint az európai háborúpárti elit azért frusztrált, mert egyre több ember számára világos, hogy amit ők az elmúlt 3,5-4 esztendőben tettek, kudarcot vallott – „túl azon, hogy a háborút meghosszabbította és még súlyosabbá tette, Európát gyakorlatilag kiütötte a globális politika és a globális biztonság meghatározó játékosai közül.” Írtunk róla, hogy a külügyminiszter arról beszélt, hogy az unió elszigetelődésének éve volt 2025.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Fontos híreink

