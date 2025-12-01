Szijjártó Péter: Új idők járnak, és ez így van jól + videó

Azok az idők lejártak, amikor Budapesten, hogy valaki csináljon valamit, ahhoz Berlinből kellett engedélyt kérni. Ahhoz, hogy a magyar miniszterelnök bármit tegyen, ahhoz sem Berlinből, sem Brüsszelből semmifajta engedélyre nincsen szüksége – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint az európai háborúpárti elit frusztrált

Úgy folytatta, hogy a magyar miniszterelnöknek nem az a feladata, hogy „úgy táncoljon, ahogy Brüsszelből fütyülnek, hanem, hogy a magyar nemzeti érdeket képviselje.”