Iszlamisták fenyegetik az európai embereket

Németországot a döbbenet és a gyász borítja be, miután egy afgán migráns halálra késelt egy rendőrt Mannheimban – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. Nem mindenki gyászol azonban, sőt van olyan is, aki a közösségi oldalán örvendezett a kegyetlen gyilkosság után. Az egyperces videóban egy magát az interneten Meta imámnak nevező férfi példaképnek nevezte a gyilkos migránst, és arra szólította fel a többi iszlamistát, hogy kövessék a példáját.

Dann fangen Sie mal bitte hier bei dem Kollegen an. TikTok Name: Imam Meta pic.twitter.com/3DDwgdTTVE — Sero (@Sero56687505) June 2, 2024

Udo Vetter, büntetőjogra szakosodott ügyvéd a Focus Online-nak adott értékelést a jogi helyzetről. Véleménye szerint férfi három bűncselekményt követett el a rövid videóban. Először is, bűncselekményeket hagyott jóvá és dicsőített, ezenkívül bűncselekmény elkövetésére is biztatta az embereket, végül pedig gyűlöletkeltés miatt is eljárás indulhat ellene. Ha elítélik, akár öt év börtönbüntetésre is számíthat – vélekedett a szakértő.