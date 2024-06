Késik a román Patriot átadása az ukránoknak

A román kormány egy másik Patriotot szeretne, de elfogadhatónak tartaná a hasonló képességekkel bíró francia MAMBA rendszert is. Bukarest rábólintana az amerikai THAAD rendszerre is, ezt azonban az értesülések szerint az amerikaiak nem adnák szívesen, mivel „erősebb” a Patriotnál.

Szóba jöhet még a norvég-amerikai közös fejlesztésű NASAMS is, de ennek legfeljebb 60 kilométeres a hatótávolsága, s szintén Romániába érkezhet a német IRIS-T is. Az utóbbi két megoldást fenntartásokkal fogadná Románia – idézte a sajtóinformációt a Krónika.

Kozma Klementina biztonságpolitikai szakértő szerint azzal, hogy európai országok, köztük Románia is, több százmilliós, milliárdos értékű fegyvereket szállítanak Ukrajna számára, a fenyegetettség sokszorosára nő, mivel Oroszország lépései is agresszívabbá válnak. A Mathias Corvinus Collegium Geopolitikai Műhelyének kutatója a Maszol erdélyi portálnak megemlítette: Romániában több kiemelt fontosságú katonai bázis is van, amelyek potenciális célpontok lehetnek egy esetleges fegyveres támadás esetén.

A román legfőbb védelmi tanács döntése alapján Románia átad egy Patriot rendszert Ukrajnának, holott ezt korábban a hadsereg vezetése ellenezte.

Románia számára azonban egy ilyen elhatározás meglehetősen magas költségekkel jár. Annak a négy darab Patriot föld-levegő rakétarendszernek a beszerzése, amelyet Románia vásárolt az Egyesült Államoktól, szerződéses ár szerint négymilliárd dollár. Ezekből kettő érkezett meg ezidáig Románia területére és ebből most úgy ajánlott fel egyet Ukrajnának Bukarest, hogy még nem lehet pontosan tudni, hogy mit fog cserébe kapni Románia

– mondta a szakértő.

Borítókép: Egy román katona a páncélozott járművében a román nemzeti ünnepen, 2022. december 1-jén, Bukarestben rendezett katonai parádé előtt (Fotó: Daniel Mihailescu / AFP)