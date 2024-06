Mark Rutte alkut ajánlott Magyarországnak a NATO-főtitkári pozícióért

Rutte szóvivője a lapnak azt mondta, „jól elbeszélgettek” a magyar miniszterelnökkel, akivel abban állapodtak meg, hogy a jövőre koncentrálnak. Korábban Orbán Viktor a Mandinernek adott interjújában úgy fogalmazott, jogilag most is megvan a lehetősége az országnak arra, hogy kimaradjon a NATO-területen kívüli katonai akcióból, de erre politikai választ is vár.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (jobbra) és Mark Rutte holland kormányfő tárgyalásuk előtt az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozóján Brüsszelben 2024. június 17-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)