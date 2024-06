Orbán Viktor: Robert Fico látleletet adott a magyar baloldalról + videó

Mindössze egy nap maradt az európai parlamenti választásokig, a voksolás kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán üzent a választópolgároknak.

A magyar baloldalt külföldről pénzelik, onnan gurítják be nekik a dollárokat, és aki a pénzt adja, az rendeli a zenét, ezért a baloldal vezetői háborúpártiak, mert a gazdáik ezt rendelték el

– fogalmazott.

Felidézte a kormányfő egyúttal a múlt hónapban megtámadott szlovák miniszterelnök, Robert Fico pénteki interjúját is: „minden magyar embernek látnia kellene, ha meg akarja érteni, hogy mi történik Magyarországon” – fogalmazott az interjúval kapcsolatban Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint ugyanis pontosan az történik Magyarországon, amiről Robert Fico is beszél. „Annak a látlelete, amiben mi is élünk” – hangsúlyozta.

Ez a választás nemcsak azért fontos, hogy kiálljunk a béke mellett, hanem azért is fontos, hogy világossá tegyük a baloldal számára, hogy a nép ellenében, a közvélemény ellenében, a békét akaró magyarok ellenében akármit is mondanak nekik a gazdáik, itt nem lehet választást nyerni

– zárta gondolatait Orbán Viktor.