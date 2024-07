A Microsoft kijavította a globális leállás okát

A műszaki hiba miatt pénteken reggel Windows-alapú berendezések zuhantak össze világszerte, a gond főként a távközlési szolgáltatókat, bankokat, légitársaságokat, kórházakat és kiskereskedelmi láncokat érintette.

Az amerikai CrowdStrike cég megerősítette, hogy a globális leállás a Falcon Sensor kiberbiztonsági alkalmazásának frissítése miatt következett be. A frissítés leválaszthatta a számítógépeket és a kiszolgálókat a hálózatról, így helyreállítási ciklusba kényszerültek.

Az incidens nem kapcsolódik kibertámadáshoz

– mondta a CrowdStrike vezérigazgatója. George Kurtz megerősítette, hogy a hiba csak a Windows operációs rendszert és a Linuxot nem érintette.

A New York-i tőzsdén a CrowdStrike részvényei a tőzsde nyitása előtti kereskedésben 10 százalékot estek. A CrowdStrike péntek reggel arról küldött figyelmeztetést ügyfeleinek, hogy a széles körben használt Falcon Sensor szoftver okozta a Microsoft Windows összeomlását és a számítástechnikai zsargonban „kék halálnak” nevezett meghibásodást.

A hiba miatt egyebek közt fennakadások vannak az összes spanyol repülőtéren, a berlini és az amszterdami repülőtéren, a legnagyobb brit vasúttársaságnál, a brit Sky tévétársaságnál, továbbá számos ausztráliai és új-zélandi vállalatnál. A Crowdstrike globális kiberbiztonsági céghez és a Microsofthoz kapcsolódó fennakadások pénteken Ausztráliában és Új-Zélandon a médiát, kiskereskedelmet, bankokat, a légitársaságokat és távközlési vállalatokat is érintették. Ausztrália legnagyobb bankja, a Commonwealth Bank közölte, hogy a szolgáltatás fennakadása miatt egyes ügyfelei nem tudtak pénzt utalni. Az ausztrál Qantas légitársaság és a Sydney repülőtér a járatok késéseiről számolt be.

Az ausztrál kormány válságtanácskozást hívott össze.

A brit Sky News tévécsatorna vezérigazgatója, David Rhodes pénteken az X közösségi médián kért elnézést a közönségtől, amiért reggel órákig nem tudtak műsort sugározni. Egészségügyi illetékesek pénteken szintén az X-en közölték, hogy Nagy-Britanniában nem működik az orvosok által használt egészségügyi előjegyzési rendszer. Németországban legalább két kórházban állt le a számítógépes rendszer. A Berlin–Brandenburg repülőtér (BER) szóvivője pedig arról tájékoztatta a Reuters hírügynökséget, hogy pénteken délelőtt 10 óráig minden járatot le kellett állítaniuk egy technikai probléma miatt. Az utasfelvétel újraindult, de késésekre lehet számítani.

Az edinburgh-i repülőtéren az utasok nem tudták használni az automatikus utasfelvételt, ezért azt hagyományos módon végezték el a légitársaságok alkalmazottai. A prágai repülőtér közlése szerint a globális check-in rendszer fennakadása miatt kell számolni az induló járatok késésével. A globális technikai probléma az amszterdami Schiphol Repülőteret is érintette a légikikötő szóvivőjének közlése szerint. De az egyelőre nem világos, hogy a fennakadás hány járat érkezésére és indulására volt hatással. Leálltak a nagy amerikai légitársaságok is és három indiai légitársaság is informatikai zavarokról számolt be. A Govia Thameslink, Nagy-Britannia legnagyobb vasúttársasága szintén az egész hálózatot érintő informatikai problémákat jelentett, amelyek tájékoztatásuk szerint járatkimaradásokat is okozhatnak.

A Microsoft Corporation részvényei 3,15 százalékkal, az információbiztonsági megoldásokat fejlesztő Crowdstrike értékpapírjai pedig 14,23 százalékkal gyengültek a Windows operációs rendszer (OS) globális meghibásodása miatt – áll a Nasdaq tőzsde kereskedési adataiban.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/NurPhoto/Jakub Porzycki)