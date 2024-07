Biden visszalépése után előválasztás jöhet a demokratáknál

A washingtoni idő szerint péntek délutáni összegzés szerint már 29 kongresszusi képviselő kérte nyilvánosan Joe Bident arra, hogy „adja át a fáklyát”, és engedje át a jelöltséget másnak, rajtuk kívül három szenátor is felkérte az elnököt a visszalépésre.

Joe Biden amerikai elnök televíziós üzenetet intéz a nemzethez a Donald Trump volt elnök ellen elkövetett merénylettel kapcsolatban a washingtoni Fehér Ház ovális irodájából 2024. július 14-én (Fotó: MTI/EPA/The New York Times/Erin Schaff)

A legutóbbi közleményt Morgan McGarvey képviselő adta ki, aki úgy fogalmazott, „nem nagy öröm annak felismerése, hogy (Joe Bidennek) nem szabad a jelöltünknek lennie novemberben, de ennek a választásnak túl nagyok a tétjei, és nem kockáztathatjuk, hogy a kampány fókusza máson legyen, mint Donald Trumpon, és a MAGA-szélsőségesein”.

A CNBC televízió értesülése szerint Kamala Harris alelnök pénteken telefonon egyeztetett demokrata párti vagyonos anyagi támogatókkal, akiket arról próbált meggyőzni, hogy ő mint alelnökjelölt, Joe Biden elnökjelölttel közösen képes legyőzni Donald Trumpot.

Pénteken Jen O’Malley Dillon, Joe Biden kampánycsapatának társelnöke, az MSNBC televízió reggeli műsorában kitartott amellett, hogy az elnök versenyben marad, és úgy fogalmazott, hogy több út kínálkozik a választási győzelem felé. A kampányilletékes ugyanakkor elismerte, hogy van egy kis „csuszamlás” a támogatottságban, amit kis mértékűnek mondott, és azt is megállapította, hogy az elmúlt hetek kemények voltak kampányuk számára.

A Joe Bidenre a politikai közösségéből nehezedő nyomás részeként a demokrata párt generációváltását is célul kitűző demokrata politikai akcióbizottság (Pass the Torch PAC) televíziós reklámot jelentetett meg, amelynek szereplői arra kérik Joe Bident, hogy „adja át a fáklyát” annak érdekében, hogy megakadályozzák Donald Trump újbóli elnökké választását.

Az NBC News hírtelevízió pénteken azt az értesülést közölte, hogy a Biden család tagjai arról egyeztetnek, hogy amennyiben Joe Biden a visszalépés mellett dönt, azt miként lehet úgy kivitelezni, hogy a Demokrata Párt a legjobb helyzetben legyen a választási kampány további időszakára.

Az értesülések szerint a Demokrata Párt vezetése azt tervezi, hogy amennyiben Joe Biden a visszalépés mellett dönt, egy úgynevezett mini előválasztást tartanának, hogy megtalálják az új elnökjelöltet.

Joe Biden szerdán Las Vegasban betegség miatt félbeszakította kampánykörútját. Az elnök koronavírussal fertőződött meg, ami miatt hazautazott Delaware állambeli otthonában, ahol önkéntes karanténba vonult.

Borítókép: Joe Biden demokrata párti amerikai elnök az elnökjelöltek első televíziós vitáján, amelyet Donald Trump republikánus párti volt amerikai elnökkel tartottak a CNN amerikai tévécsatorna atlantai stúdiójában 2024. június 27-én (Fotó: MTI/AP/Gerald Herbert)