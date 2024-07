Deutsch Tamás: Egy nagyon erős jobboldali átrendeződés zajlik a világban

– Mire elegendő hat hónap az Európai Unió Tanácsának vezető pozíciójában?

– Inkább úgy mondanám, hogy Magyarország az Európai Unió munkájának a főszervezője lesz az előttünk álló hat hónapban. Az uniós döntéshozatalban korábban már elindult, és ebben a félévben is asztalon levő ügyek minél hatékonyabb szervezője. Olyanok leszünk, mint egy színházi előadásnál egy jó dramaturg. Aki nem a főszereplő, nem is a rendező, de ő az, aki egy szövegkönyvet, egy darabot, egy irodalmi művet színpadra állít. Ő az, aki azt a textust megfogalmazza, ami a keretét adja, vagy a lehetőségét teremti meg a jó színházi előadásnak. Tudjuk jól, hogy minden siker alapja a tökéletes tervezés és szervezés. Márpedig a soros elnökség betöltése a tagállamok kormányainak hatalmas szervezési feladatokat ad. Mindezeken túl szükség van egy magas színvonalú soros elnöki programra is, amely közös célokat fogalmaz meg és meghatározott feladatokat állít a soros elnökséget betöltő tagállamoknak. Mi, magyarok az unió versenyképességének növelését tűztük ki célul.

Azért arról se feledkezzünk meg, hogy a magunk mögött hagyott időszakban a balliberális brüsszeli fősodor minden kicsinyes politikai fegyverét igyekezett bevetni – már sokadjára sikertelenül – , hogy hazánk ne kerülhessen a soros elnökség élére.

Ezeken a politikai támadásokon felemelkedve, gördülékenyen, dinamikusan és nagy sikerrel indult el a múlt héten a magyar EU-elnökség.

– Mit vár a következő időszaktól, amikor hivatalosan is megalakul a frakció?

– Már várom, hogy megtörténjen, ez egy nagy esemény lesz. Utána lesz nagyjából egy bő negyedóránk ennek örülni, majd meg is kezdődik a fegyelmezett munka és felkészülés az Európai Parlament alakuló ülésére az új és erős frakciónkban. Azt már most bátran ki merem jelenteni: a frakciónk megalakulásával az Európai Parlament működésében egy új időszak kezdődik. Egy teljesen más megközelítést képviselő, teljesen más testtartású, teljesen más politikai stratégiát követő frakció jelenik meg a porondon.