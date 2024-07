Tusk mindent Németországra tesz fel

A német politikus arról is beszélt, hogy a kibővített Európai Uniónak aktív, cselekvésre képes Európai Uniónak kell lennie. Hozzátette, hogy Montenegró, Moldova és Ukrajna nagy előrelépést ért el ebben az összefüggésben. Azt is értékelte, hogy az EU-nak meg kell erősödnie a bővítésből, és belső reformfolyamatra is szüksége van.