Afrikában bujtogat migrációra a szocialista spanyol kormányfő

Naponta százával kötnek ki az afrikaiak a Kanári-szigeteken, Ceutát két hete ostromolják a Marokkóból érkező migránsok, a hatóságok pedig már most azt mondják, hogy idén minden eddigi illegális migrációs rekord meg fog dőlni Spanyolországban.

Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodájának igazgatója szerint a spanyol migrációs helyzet egyre kritikusabb.

Idén már egy magyar kisvárosnyi ember érkezett illegálisan Spanyolországba Afrikából, a növekedés 96 százalékos tavalyhoz képest. A helyzet a marokkói exklávékban, Ceután és Melillán, illetve a Kanári-szigeteken a legsúlyosabb. Az Afrika partjai mellett fekvő szigetcsoportra folyamatosan érkeznek a tengeren az illegális migránsok, idén 196 százalékos emelkedést mutat a számuk. A tartományi ellátórendszer képtelen ellátni ekkora tömeget

– fogalmazott lapunknak.

A számok ráadásul folyamatosan romlanak, hisz az illegális bevándorlás egy pillanatra sem szűnik meg. A Kanári-szigeteken csak kedden 246 afrikai bevándorló kötött ki, miközben a Marokkóval szomszédos Ceutába második hete úszva próbálnak átjutni a migránsok. A hatóságok szerint naponta átlagosan hétszáz fő rohanja le a tengeren keresztül a várost, de hétfőn például több mint 1500 embert tartóztattak fel a marokkói kollégákkal együttműködve.

Utóbbiak kedden hat hajóval növelték a tengeren járőröző ügynökeik számát, a castillejosi tengerparti sétányt pedig kordonokkal és kerítésekkel zárták le, és mindenkit letartóztatnak, aki megpróbál a tengerbe ugrani azzal a szándékkal, hogy átússzon Spanyolországba.

Mind a Kanári-szigeteken, mind Ceutában a kiskorúak felügyelete okozza a legnagyobb gondot, ugyanis a számukra fenntartott befogadóállomásokon többszörös a túlterheltség.

Előbbi központjait maximum kétezer gyerek befogadására tervezték, ehelyett már közel hatezren vannak náluk. Utóbbiban körülbelül 130 férőhely van, de már több mint négyszáz gyereket kell ellátniuk.

Pedro Sánchez szocialista (PSOE) miniszterelnök eközben egy afrikai diplomáciai körutazásba kezdett azzal a szándékkal, hogy az ottani vezetőkkel újabb megállapodásokat kössön az illegális migráció visszaszorításáért. Elsőként Mauritániába, majd Gambiába érkezett, végül Szenegálba utazik majd. Az Alapjogokért Központ madridi vezetője elmondta, hogy egy-egy nagyobb migrációs hullám idején ez megszokott gyakorlat, de nem mindig jelent megoldást.

„Ez a fajta együttműködés sok szempontból alkalmas arra, hogy feltartóztassa a migránsokat, hogy ne menjenek tovább Európába, de megvannak a korlátai is. Utóbbira jó példa, amikor 2022-ben Marokkó úgy próbálta jobb belátásra bírni Spanyolországot, hogy közel 2500 migránst engedett a melillai határra. De a mostani helyzet is jól mutatja, hogy az illegális migrációt csak határozott fellépéssel lehetne megállítani. Legutóbb fél éve járt Sánchez Mauritániában, akkor az Európai Bizottság elnökének társaságában. Akkor kétszázmillió euró uniós pénzt és háromszázmillió euró spanyol támogatást ajánlottak az országnak a migrációs hullám feltartóztatására, de ahogy a mostani spanyol migrációs krízis mutatja, ez nem érte el a célját” – fogalmazott Farkas Vajk hozzátéve, hogy Sánchez ezúttal ennek az összegnek a töredékét ígérte Mauritánia kormányának, mintegy félmillió eurót, emellett a legális migráció előmozdítását célzó intézkedéseket és egy Cervantes Intézet megnyitását ajánlotta fel, ami vélhetően nem segíti majd a migránsok érdemi feltartóztatását.

Sánchez ráadásul még olajat is öntött a tűzre, miután a Mohamed Ould Ghazouani mauritániai elnökkel tartott megbeszélése utáni sajtótájékoztatón kiemelte:

Spanyolország számára a migráció gazdagság, fejlődés, jólét. (…) a migráció nem probléma, hanem szükségszerűség, ami bizonyos problémákat rejt magában.

Farkas lapunknak megjegyezte, hogy a szocialista spanyol kormányfő ezzel valójában azt üzeni, hogy az illegális migrációt nem megállítani kell, hanem rendezni.

Ez a szokásos baloldali felfogás a migrációval kapcsolatban

– fűzte hozzá.

A konzervatív Néppárt (PP) vezetője, Alberto Núnez Feijóo szintén felelőtlenséggel vádolta Sánchezt a mauritániai kijelentések miatt. Úgy véli, hogy miközben Olaszország és Görögország ténylegesen csökkenti az illegálisan érkező migránsok számát, addig Sánchez egy történelmi válság közepén célállomásként népszerűsíti Spanyolországot Afrikában, és szavaival bátorítja az ott élőket arra, hogy induljanak el Dél-Európába.

Santiago Abascal, a Vox vezetője keményebben fogalmazott és a Néppártot is bűnrészességgel vádolta meg.

Népszerűsítik az inváziót. Kéz a kézben teszik ezt a Néppárttal és minden nemzetközi mesterükkel, Ursulától Kamaláig. A spanyoloknak védekezniük kell, de tényleg, mert elárulták, becsapták és eladták őket

– fogalmazott.

Abascal arra utalt, hogy a központi szocialista kormány mellett a néppárti vezetésű autonóm közösségek is beleegyeztek a közelmúltban abba, hogy az illegálisan Spanyolországba érkezett kiskorú migránsokat szolidaritásból áthelyezzék a Kanári-szigetekről és Ceutából más régiókba, ráadásul a bevándorlási törvény tervezett módosításával ezt a gyakorlatot állandósítani kívánják. A Vox emiatt kilépett azokból a regionális kormányokból, amelyeket a Néppárttal koalícióban irányított.

„A spanyol politikában a Vox az egyetlen olyan erő, amely határozottan elítéli az illegális migrációt, és annak feltartóztatását követeli. A párt éppen azért bontotta fel regionális kormánymegállapodásait a Néppárttal, mert nem akart hozzájárulni az elosztási kvóta elfogadásához” – emlékeztetett az Alapjogokért Központ madridi igazgatója. „A Néppárt is megfogalmaz illegális migráció feltartóztatására vonatkozó üzeneteket, de foglya a baloldali véleményformáló elitnek, ami akadályozza az egyértelmű kiállást. Legutóbb tavasszal a Néppárt is megszavazta félmillió, évek óta Spanyolországban élő illegális migráns helyzetének legalizálását” – tette hozzá.

A baloldali kormánykoalíció külügyminisztere, José Manuel Albares nem hagyta szó nélkül a jobboldali erők kritikáját, és a TVE szerda reggeli műsorában a szokásos vádakkal bombázta őket, különösképpen a Néppárt vezetőjét. „Feijóo nyíltan felkarolja a szélsőjobboldal leginkább xenofób téziseit. (…) Számomra úgy tűnik, hiányzik belőlük a felelősségvállalás és az emberség” – fogalmazott.

Farkas Vajk szerint a baloldali reakció kapcsán érdemes figyelembe venni, hogy a spanyol kormány vezetője a migrációt tekintve Soros György egyik legjobb európai tanítványa. Mint mondta:

Sánchez a 2021-ben meghirdetett ,Spanyolország 2050’ nevű programjában Soros György Project Syndicate-en megjelent tervének mintájára elengedhetetlennek tartja a folyamatos és tömeges migrációs beáramlást az országba. Ennek adott hangot mostani afrikai útján is. A spanyol migrációs helyzetet tovább bonyolítja, hogy az elszakadásra törekvő régiók, mint például Katalónia, kifejezetten támogatják az iszlám hátterű migrációt.

Az Alapjogokért Központ madridi irodájának igazgatója felhívta a figyelmet arra is, hogy az egyre súlyosbodó migrációs krízis egybeesik a fokozódó terrorveszéllyel is. 2015 óta az 5-ös skálán 4-es szintű terrorveszélyhelyzet van érvényben Spanyolországban, ami nem véletlen. Tavaly például 78 dzsihadistát tartóztattak le, többségében Katalóniában, amely a legtöbb illegális bevándorlót fogadta be az elmúlt években. A spanyol hatóságok 2005 óta nem fogtak el ennyi tényleges és potenciális terroristát.

