Egyetemi kurzus indul az ökológiai igazságosságról feminista, queer- és transzperspektívából

Az amerikai Cornell Egyetem indít egy kurzust az ökológiai igazságosságról feminista, queer- és transzperspektívából, írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. A kurzus címe egyészen pontosan a következő lesz: „Ökológiai igazságosság: Feminista, queer- és transzperspektívák”, leírása szerint pedig

feltárja, hogy ezek a „marginalizált” csoportok hogyan „vezették a környezetvédelmi mozgalmakat és az ökológiai elméletalkotást világszerte”, valamint az „ökofeminizmus, a faji igazságosság, a queer- és transzökológia, valamint a fogyatékosság elméletének hagyományaira” támaszkodik, hogy megmutassa, hogyan „alakították át ezek a nézőpontok a környezeti etikát”.

A kurzus leírása kitér arra is, hogy a tantárgyat az etikaelmélet témakörében tanítják, és mint írják:

„Történelmileg a faji, nemi, szexuális, fogyatékossági és szegénységi szempontból marginalizált emberek viselték a környezeti degradáció fő terhét”.

A Cornell egyébként más kurzusokat is kínál LMBTQ+ szemszögből. Az egyetem 2024 őszén például egy „Queer Classics” kurzust is elindít – hívta fel rá a figyelmet a Zero Hedge hírportál.

Nem újdonság

Bár egészen megdöbbentő, hogy egy egyetemen ilyen kurzus indulhat, elnézve az elmúlt évek eseményeit ez egyáltalán nem meglepő.

„Shakespeare már nem kell, ahogy Mozart se, ellenben az irodalomszakok a klíma és a szegénység ügyével foglalkoznak” – erről már évekkel ezelőtt írt Heather Mac Donald.

Az amerikai konzervatív szerző szerint a nyugati civilizáció alapjaival kezdenek szakítani az újbalos ideológia túszaivá vált egyetemek.

Shakespeare-i tragédia az, ami a Univesity of California angolszakán zajlik – fogalmazott Heather Mac Donald a Who Killed the Liberal Arts című publicisztikájában.

Mac Donald akkor annak kapcsán ragadott tollat, hogy a neves tengerentúli egyetemen ma már nem kell Shakespeare-t olvasnia annak, aki alapszakos diplomát szeretne szerezni angolból, annál többet kell azonban például gender- vagy posztkoloniális tanulmányokkal foglalkoznia.

Heather Mac Donald szerint ez a gyakorlat vészesen terjed.

Ez a mozgalom be akarja szivárogtatni napjaink tudományának jellemzőit a bölcsészszakok tantervébe: a nárcizmust, az áldozatiság iránti rajongást, és a múlt lenyűgöző összetettségének identitásra és osztálypolitikára való egyszerűsítését

– írta Mac Donald.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bodnár Boglárka)