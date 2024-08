Szijjártó Péter: A háborús pszichózis sokakat elvakít

A politikus az orosz–ukrán háborúról szólva kiemelte, hogy semmit nem változott a brüsszeli vezetők hozzáállása a háborús kérdésekhez.

A legutóbbi tanácsülés óta eltelt egy hónap nem változtatott semmit a Nyugat háborúpárti álláspontján. Itt Brüsszelben azt állítják, hogy a háború területi kiterjesztése nem jár eszkalációs veszéllyel, valamint a Nyugatról kapott fegyverekkel mért csapás is a béketeremtés egyik eszköze

– közölte Szijjártó Péter.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Zelenszkij igyekszik meggyőzni szövetségeseit az általuk átadott nagy hatótávolságú fegyverekre vonatkozó korlátozások feloldásáról. Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője is támogatja ezt a döntést, amely konkrétan a háború további eszkalációjához vezethet.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy Josep Borrell, az ukrán külügyminiszterrel közösen, a tanácsülésen is folyamatosan nyomást próbált gyakorolni a tagállamokra a fegyverekre vonatkozó korlátozások kapcsán, ám több külügyminiszter is világossá tette, hogy nincsen hatáskörük ilyen jellegű döntés meghozatalára, ez szigorúan kétoldalú kérdés.

Magyarország nem szállít fegyvereket Ukrajnának, és soha nem is fogunk

– szögezte le Szijjártó Péter.

Említést tett arról is, hogy a találkozó során több tagország ismételten felvetette a szankciók szigorításának kérdését, mivel elmondásuk szerint azok sikeresek, és kiterjesztenék a szankciós politikát az energia területére is. Kijelentette, hogy Magyarország nem ért egyet ezzel, a szankciós intézkedések az energiaágazatban való kiterjesztését pedig kifejezetten ellenzi.

Kitért a németországi késes terrortámadásra is, amely során Solingenben három személy meghalt és többen megsérültek. Elmondása szerint felfoghatatlan, hogy a közelmúlt eseményei után az Európai Unió a migránsok befogadására kötelezné a tagállamokat, és Magyarországot azért bünteti, mert ellenáll az uniós migránspolitikának.

Nem akarunk Solingent, nem akarunk késelést Magyarországon!

– jelentette ki a tárcavezető.