Cristiano Ronaldo újabb mesés találata a magyar csodaikreket is lenyűgözte

A párizsi olimpiai bajnok Márton Viviana és testvére, a kétszeres világbajnok Márton Luana az edzőnőjükkel szurkoltak végig egy szaúdi focimeccset. A magyar tekvandó két kiválósága élőben láthatta a portugál legenda Cristiano Ronaldo elképesztő csodagólját.

2025. 11. 26. 10:17
Fotó: FAYEZ NURELDINE Forrás: AFP
Örök élményt szerzett a szaúdi fővárosban, Rijádban a párizsi olimpiai bajnok Márton Viviana és szintén klasszis tekvandózó, két hete már kétszeres világbajnok ikertestvére, Márton Luana. A 19 éves magyar világklasszisok élőben látták a portugál világsztár Cristiano Ronaldo újabb csodálatos megmozdulását– derült ki a Bors oldaláról.

Cristiano Ronaldo ollózását Márton Viviana és Márton Luana is a helyszínen látta
Cristiano Ronaldo már nem először rúgott olyan gólt, amire sokan fognak emlékezni. Fotó: AFP

Cristiano Ronaldo lenyűgözte a Márton ikreket

A Spanyolországban élő és készülő, de magyar színekben versenyző Márton ikrek kivételesen nem egy sportesemény főszereplőjeként, hanem szurkolóként tűntek föl a szaúdi fővárosban, Rijádban, ahol finn edzőnőjükkel, Suvi Mikkonennel együtt látogattak el az Al-Nasszr és az Al-Halídzs futballmeccsére. Az Instagram-videójuk alapján a hangulat óriási volt, sőt Cristiano Ronaldo-mezt is vásároltak az ajándékboltban.

Ronaldóék egyébként úgy verték 4-1-re a vendégcsapatot, hogy a 96. percben éppen a negyvenéves, ötszörös aranylabdás portugál világsztár állította be a végeredményt egy fantasztikus ollózással. Ronaldo a pályafutása során már többször is szerzett ilyen módon gólt, a legemlékezetesebb talán a Juventus elleni BL-mérkőzésen történt Torinóban, ahol még az Öreg Hölgy szurkolói is megtapsolták a támadót.

Az olimpiai bajnok Márton Viviana egyébként nemrég vb-ezüstérmet nyert egy számára új súlycsoportban, a párizsi játékokról lemaradt Márton Luana pedig pár hete már a második világbajnoki címét szerezte meg.

 

