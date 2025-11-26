Cristiano Ronaldo újabb mesés találata a magyar csodaikreket is lenyűgözte

Örök élményt szerzett a szaúdi fővárosban, Rijádban a párizsi olimpiai bajnok Márton Viviana és szintén klasszis tekvandózó, két hete már kétszeres világbajnok ikertestvére, Márton Luana. A 19 éves magyar világklasszisok élőben látták a portugál világsztár Cristiano Ronaldo újabb csodálatos megmozdulását– derült ki a Bors oldaláról.

Cristiano Ronaldo már nem először rúgott olyan gólt, amire sokan fognak emlékezni. Fotó: AFP

Cristiano Ronaldo lenyűgözte a Márton ikreket

A Spanyolországban élő és készülő, de magyar színekben versenyző Márton ikrek kivételesen nem egy sportesemény főszereplőjeként, hanem szurkolóként tűntek föl a szaúdi fővárosban, Rijádban, ahol finn edzőnőjükkel, Suvi Mikkonennel együtt látogattak el az Al-Nasszr és az Al-Halídzs futballmeccsére. Az Instagram-videójuk alapján a hangulat óriási volt, sőt Cristiano Ronaldo-mezt is vásároltak az ajándékboltban.