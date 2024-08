Venezuelában megérett a helyzet a változásra

– Venezuelában 1999 óta szocialista uralom van, 1999–2013 között Hugo Chávez vezette az országot. Az ő politikai ellenfelei közül többen börtönben végezték politikai fogolyként, többen külföldre mentek. Chávez kihívójaként ön is átélte a rendszer megtorlását. Erről is ír legújabb könyvében, amit idén mutattak be Tusványoson? Mondana pár szót a könyvről?

– Legújabb, Magyarországon megjelent könyvem címe: Neomarxista Rt. – A Sao Paulo Fórum választási csalássorozata Dél-Amerikában. A kötet az Alapjogokért Központ és a Kereszténydemokrata Intézet közös gondozásában jelent meg. Kijött korábban magyar nyelven egy másik könyvem is: A Sao Paulo Fórum kulturális háborúja. Utóbbi elmagyarázza Latin-Amerika valóságát. Az előbbi pedig a neomarxista kormányok korrupciójáról és választási csalásairól szól, és elmagyarázza azt, hogy Latin-Amerikából hogyan exportálnak új csalási rendszert más országokba. Pontosabban egyfajta „módszertant”, amely bárhol alkalmazható a világon. Ez ugyanis amolyan „természetes csalás”, nagyon hatékony, a legkorszerűbb technológiát használja. Úgy gondolom, Európának tisztában kell lennie ezzel az új típusú csalással, ahogyan azzal is, hogy ezt követték el a közelmúltban egy vasárnap Venezuelában, a hazámban.

– Az első adatok szerint Nicolás Maduro elnök – Chávez politikai örököse – pártja győzött most is a július 28-i választásokon 51,2 százalékkal, a jobboldali Edmundo González 44,2 százalékával szemben. Washington és Brüsszel nem volt hajlandó tudomásul venni az eredményt és választási csalásról beszél. Fentiek alapján ön talán tudja, milyen módszert használnak hazájában a választások elcsalására. Ön szerint mi történt?

– Nem igaz, hogy Maduro nyert 51,2 százalékkal, ennek pont az ellenkezője történt. Edmundo González nyerte a választásokat a szavazatok 70 százalékával.

– Ezt honnan tudja?

– Azért tudom, mert az ellenzéknek minden szavazóközpontban voltak „tanúi”, még az ország legtávolabbi szavazóközpontjaiban is. Lefénymásolták a hivatalos szavazólapokat és beszkennelték.

– Valóban?

– Igen, beszkennelték, megvan a tanúk aláírása is, és megvan a hivatalos eredmény, de nem csak ez történt. Ezeket az információkat továbbították az ellenzéknek, ezek az összesítő lapok pedig fel lettek töltve egy weboldalra, amelyet bárki megtekinthet, rajta ezekkel az információkkal. Ha tehát valaki szeretné látni Venezuela eredményeit, akkor elég felkeresnie az említett honlapot, amely láthatja az eredményeket táblázatosan szavazóhelyenként, városonként, államonként és az összesített eredményeket is. Az ellenzék már közölte is a hivatalos eredményeket. Tehát a kormány és a kormányhoz kötődő választási hatóságok csalást követtek el. Volt egy hatalmas csalás, amelyről Európának is tudnia kell. Azt is mondták, hogy már nem Maduro az elnök, a megválasztott elnök pedig csendben van. Ez nem az én véleményem, hanem így van.

– Néhány latin-amerikai ország is választási csalást emleget, Venezuela emiatt megszakította diplomáciai kapcsolatát Argentínával, Chilével, Costa Ricával, a Dominikai Köztársasággal, Peruval, Panamával és Uruguayjal. Mit szól ehhez?

– Nos, ezeknek az országoknak a listája már tovább bővült. Több ország van, amely nem ismeri Maduro győzelmét, és arra kérik a venezuelai kormányt, hogy tegye közzé az eredményeket, de a kormány ezt nem tudta megtenni. Ezért fontos, hogy Európa is elítélje ezt. Európának, Magyarországnak, minden európai országnak el kell ítélnie a csalást, és el kell ismernie a megválasztott elnököt. Három oka is van ennek. Először is, ha Európa elengedi ezt a csalást, akkor kiszolgáltatott lesz. Mindenki a venezuelai módszert szeretné majd használni, ezt tehát most kell leállítani, mert „exportálják”. Másodszor: Maduro kormánya Oroszország, Irán, a Hezbollah és a Hamász fő segítője Latin-Amerikában. Ha Maduro a választások elcsalása után továbbra is az elnöki poszton marad, a venezuelai területet az oroszok, az irániak, a Hezbollah és a Hamász érdekében fogja felhasználni, hogy kiterjesszék hadműveleteiket Amerikában és a nyugati féltekén. Harmadszor pedig Nicolás Maduro a Soles drogkartell feje, az Egyesült Államok több millió dollár nyomravezető díjat ajánlott fel annak, aki olyan információt ad, amely segít Madurót letartóztatni. Ő ugyanis kábítószer-kereskedő, aki Venezuelát arra használja, hogy kábítószert exportáljon Európába és az Egyesült Államokba. Ezt meg kell állítani, a csalást pedig el kell ítélni.

– Venezuelában a választások után most zavargások vannak. Mit gondol erről? Mikor lehet nyugalom?

– A választások óta a beszélgetésünkig 16 ember halt meg. Sok-sok sebesült van, és sokan vannak börtönben, mert Maduro mindenkit üldöz. Azt mondta a választásokon, az emberek tiltakoznak az ipar ellen, és nagyon kemény elnyomást hajt végre. Tehát ez folytatódik, vérfürdő lesz, és ezt azonnal le kell állítani. És Európa megállíthatja ezt azzal, hogy elítéli Nicolás Madurót és elítéli a csalást. Már eddig is hétmillió ember költözött el Venezuelából, igen, mert Maduro rezsimje szörnyű volt. Venezuela korábban Latin-Amerika leggazdagabb országa volt, a leggazdagabb. És most nagyon-nagyon szegény, olyan, mint Haiti. Az emberek 80 százaléka nagyon kevés pénzből él. Maduro pedig továbbra is hatalmon akar maradni, de ezt nem engedhetjük meg.

– Az ellenzék valódi vezetője nem Edmundo González, hanem María Corina Machado, de ő a választáson nem indulhatott, mert a szocialista vezetés eltiltotta a közügyektől. Hogyan látja az ő jövőbeli szerepét?

– Nos, María Corina Machado egy nagyon intelligens, nagyon bátor és nagyon jól képzett ember. Ő azonban azért nem lehetett jelölt – pedig megnyerte az ellenzéki előválasztást –, mert Maduro kormánya kizárta, törvénytelenül diszkvalifikálta. Így hát Edmundo Gonzálezt kellett támogatnia, aki diplomata, egy nagyon becsületes ember, ráadásul jó nagy adag tapasztalattal rendelkezik. Az a fontos, hogy megnyerte a választást, ő győzött. És aki ezt nem hiszi el, az megbizonyosodhat róla, hogy így van, egyszerűen lépjen be az erre létrehozott webhelyre, és látni fogja az eredményeket.

– Amennyiben úgy alakulna, visszatérne a hazájába politikai pozícióba?

– Én 70 éves vagyok és nincsenek személyes politikai ambícióim. Csak segíteni akarok a hazámnak, egy olyan országnak, amely 25 éven át nagyon sokat szenvedett. Tehát csak segíteni szeretnék, ám ha bármilyen kormányzati posztot kellene betöltenem, az a kötelességem lenne, de nem ezt keresem. Ellenben harcolni, azt fogok. Minden erőmmel küzdeni fogok azért, hogy hazám felszabaduljon a kommunizmus alól, és küzdeni akarok azért is, hogy a mi választási modellünket ne exportálják más országokba, mert ott egy nagyon hazug modell van. Ezenkívül folytatom az írást. Továbbra is tanácsokat adok szervezeteknek és kormányoknak, és azt teszem, ami mások számára hasznos lehet.

Az interjú készítése után került nyilvánosságra, hogy az Európai Unió Külügyi Szolgálata szerint a nemzetközi választási megfigyelők jelentései egyértelműen megállapítják: a július 28-i venezuelai elnökválasztás nem felelt meg a választási integritás nemzetközi normáinak. Mivel a venezuelai nemzeti választási tanács saját kötelezettségvállalása ellenére még mindig nem tette közzé a szavazóhelyiségek hivatalos jegyzőkönyveit, az augusztus 2-án közzétett eredmények nem ismerhetők el – tudatta az EU Külügyi Szolgálata, amely azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a hivatalos szavazási jegyzőkönyvek teljes körű közzétételének késleltetésére tett minden kísérlet csak további kétségeket vet fel a hivatalosan bejelentett eredmények hitelességét illetően. Ezért az EU a választási jegyzőkönyvek további független ellenőrzését kéri, lehetőség szerint egy nemzetközileg elismert szervezet által. A venezuelai ügyészség ugyanakkor nyomozást indított Edmundo González és María Corina Machado ellen – a hatalom megdöntésére való szervezkedés gyanúja alapján.

Borítókép: Alejandro Pena Esclusa, az Alapjogokért Központ szenior kutatója (Fotó: Mirkó István)