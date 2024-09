A spanyoloknak elegük van, az EU mégis tovább pénzeli az illegális migrációt + videó

Elegük van a kanári-szigetekieknek az illegális migránsokból. La Orotava lakóinak egy csoportja tiltakozást szervezett a hozzájuk érkező bevándorlók miatt, akik komoly bizonytalanságot okoznak több településen is. Egyikük arról számolt be, hogy a Las Raíces-i befogadóállomáson és környékén, ahol ő is dolgozott, rendszeresen fordul elő nemi erőszak, rablás, valamint egyre több az illegális házfoglaló is. Utóbbi azt jelenti, hogy egyes migránsok erőszakkal behatolnak privát lakásokba és kisajátítják azokat maguknak.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy sok civil szervezet pénzt keres az emberkereskedelemből, mivel ezerötszáz eurót kérnek minden hajóra feltett illegális bevándorló után

– mondta a férfi, emlékeztetve arra, hogy ezek az emberek azért is vállalják a kockázatos utazást, mert tisztában vannak azzal, hogy érkezésük után Spanyolországban ingyenesen hozzáférhetnek az alapszolgáltatásokhoz és közvetve bizonyos mértékű segélyt is kapnak.

#Tenerife - Reunión de vecinos en La Orotava para tratar el problema con los inmigrantes ilegales en el municipio. pic.twitter.com/loPPzqNpJ4 — Canario Today (@CanarioToday) September 18, 2024

A férfi hozzátette, hogy az igazi gond akkor kezdődik, amikor ezek az illegális migránsok nagykorúvá válnak és nem kapnak utánuk pénzt, majd mindannyian kikerülnek a befogadóállomásokról. Szerinte onnantól kezdve lehet megtapasztalni az igazi spanyol valóságot és problémát, utalva ezzel egyebek mellett arra, hogy rengeteg bevándorló nem tud munkához jutni, ezért az utcán él és bűnözésből igyekszik fenntartani magát.

A Kanári-szigetek továbbra is a jobb életet kereső migránsok elsődleges úti célja. Január 1-je és szeptember 15-e között már közel 27 ezren kötöttek ki a szigetcsoport valamelyik tagján, ami történelmi adat, soha nem érkezett még ennyi ember ebben az időszakban. Csak szerdáról csütörtökre 1064 embert húztak partra, miközben a kanári befogadóközpontok mindegyike tele van.

A régió jobbközép elnöke, Fernando Clavijo a héten Tenerifén találkozott az Európai Bizottság alelnökével. Megbeszélésük eredményeként az Európai Unió úgy döntött, hogy további 14 millió eurót különít el a Kanári-szigetek számára, hogy kezelni tudja az illegális migrációt. Margaritis Schinas kiemelte, hogy a cél a bevándorlók ellátásához szükséges infrastruktúra és alapvető szolgáltatások megerősítése, valamint a befogadóállomások körülményeinek javítása.

A szigeteken jelenleg csaknem hatezer kísérő nélküli kiskorú migráns ellátásával kapcsolatban a bizottság alelnöke bejelentette azt is, hogy kiterjesztik a segítségnyújtást annak biztosítására, hogy ezek a gyerekek és tinik megfelelő ellátásban részesüljenek. Ez magában foglalja majd egyebek mellett a szálláshoz való hozzáférésüket, továbbá a Kanári-szigetek oktatási és szociális rendszerébe való beilleszkedésük elősegítését is.

Úgy érezzük, hogy az Európai Unió jobban támogat és jobban meghallgat minket, mint a spanyol kormány

– emelte ki Fernando Clavijo, majd köszönetet mondott az Európai Unió vezetőinek a figyelemért és segítségért.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo hoy una reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, para abordar la situación migratoria en las islas. El encuentro se produce tras la solicitud del presidente Clavijo a la presidenta de la… pic.twitter.com/g3fvmMkgTK — Agencia Canaria de Noticias y Audiovisuales. (@ACFIPRESS) September 18, 2024

Közben a konzervatív Néppárt (PP) vezetője, Alberto Núnez Feijóo Olaszországba utazott, hogy találkozzon Giorgia Meloni kormányfővel. A pártvezér Rómában méltatta azokat az intézkedéseket, amelyeket az olasz kormány tett az illegális migráció megfékezésére. Ezzel kapcsolatos modelljüket hatékonynak minősítette, ellentétben Spanyolország válságkezelési stratégiájával.

Az elmúlt évben Olaszországban 60 százalékkal csökkent az illegális migránsok száma, hazámban pedig 60 százalékkal nőtt

– jegyezte meg Feijóo, majd hozzátette, hogy az adatok fényében pártja Spanyolországban a legfőbb ellenzéki erőként fog működni az embercsempész-hálózatok elleni küzdelemben.

He tratado con @GiorgiaMeloni y con @Antonio_Tajani la necesidad de impulsar la alianza europea contra la migración irregular.



No caben etiquetas ideológicas ni excusas ante un asunto de máxima relevancia en la UE. Debemos conocer el modelo de quienes buscan resolver problemas. pic.twitter.com/jzdpa6hk5J — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 19, 2024

Egyértelműen ellenzem az illegális bevándorlást, és nagyon tisztelem azokat az embereket, akik rendes munkaszerződéssel és a törvényeket tiszteletben tartva érkeznek mind Spanyolországba, mind Olaszországba

– tette hozzá Feijóo az olasz külügyminiszterrel, Antonio Tajanival tartott közös sajtótájékoztatón. A Néppárt vezetőjének utazása egy nappal azután történt meg, hogy a Szociológiai Kutatóközpont (CIS) az illegális bevándorlást emelte ki a spanyolok fő problémájaként, ami jelenleg még a munkanélküliségnél is nagyobb gondot okoz az életükben.

Borítókép: Folyamatosan érkeznek az illegális migránsok a Kanári-szigetek partjaira (Fotó: AFP)